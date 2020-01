Ensambla un jeep y sueña con montar su fábrica

Tras seis meses de arduo trabajo y una inversión de más de $us 2.000, el ingeniero electrónico y docente universitario Nelson Galvarro Montaño diseñó y fabricó íntegramente, con excepción del motor, un modelo reducido a escala del emblemático jeep Willy de 2,25 metros de ancho y 1,25 metros de largo. Es decir, un metro menos en altitud y longitud al original.



La fabricación se encaró desde cero. Desde el chasis con sus respectivas soldaduras, la suspensión a muelles en las cuatro llantas, corona, cardan, caja quinta, retro, luces y guiñadores. La carrocería es metálica y fue moldeada de manera artesanal. Le incluyó un motor de 200 cilindradas y lo adaptó a tres pedales (acelerador, freno y embrague al piso).



Con esta experiencia el profesional cruceño se plantea un reto aún mayor: encarar la fabricación de dos prototipos de vehículos diseñados y ensamblados en Santa Cruz. Se trata de un jeep similar al modelo Wrangler, que denominó Tapir, y una camioneta similar al modelo Suzuki, pero de carrocería alta, que denominó Súper Mula. Ambos modelos se encuentran actualmente en fabricación.

Adelantó que sus prototipos estarán en exposición en la Expocruz de este año con el objetivo de captar financiamiento para consolidar una fábrica de ensamblaje de vehículos a bajo costo con relación a los importados. “Estoy diseñando las partes y también encargué la adquisición de equipos. Imagínese un jeep que vale $us 60.000, podría costar menos de $us 10.000”, dijo.

Destacan emprendimiento

El proyecto mereció el reconocimiento de ‘amantes de los fierros’. Tal es el caso de Osman Patzi, comunicador e integrante del Club de Willys Santa Cruz, que reconoció la calidad de este jeep fabricado a escala, pero advirtió que el desafío es conseguir financiamiento.

El director del Organismo Operativo de Tránsito de Santa Cruz, coronel Constantino Sejas, manifestó que de concretarse el proyecto sería inédito y requeriría un nuevo marco normativo para esta institución.



Observó que antes debe trabajar en patentar sus diseños y legalizar su actividad. “Cuando concluya, sugiero que visite la dirección de Tránsito para recibir asesoramiento”, agregó.

Hay antecedentes

Patzi recordó que dentro del Club de Willys, Roberto Michaski, llegó a exportar modelos de escala. Mencionó que en Cochabamba, en la década del 70, se ensamblaron vehículos Ford modelo Bronco.

“Los costos de producción son altos. Se requiere una cadena de montaje y máquinas grandes si se pretende abaratar estos costos”, agregó.