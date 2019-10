Muere mujer acuchillada por su pareja, un exreo

La mujer de 21 años, que fue acuchillada el sábado por el padre de sus hijos, falleció el domingo después de haber recibido atención médica. Se trata de Sandra Villegas quien tuvo dos hijos con Arturo Vega Canaviri, quien está detenido en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) del Plan Tres Mil.



El hecho de violencia ocurrió el sábado a las 9:30, cuando Vega llegó al centro de terapias térmicas, Ceragem, ubicado en la avenida principal del Plan, donde Sandra se hacía un tratamiento.



Su pareja la hizo llamar, luego sacó un cuchillo y la apuñaló en el pecho y en el estómago, y luego huyó, según las investigaciones es policiales. La mujer fue trasladada hasta un hospital donde, pese a haber recibido varias unidades de sangre, no resistió y falleció.



La fiscal Giovana Rivas confirmó que Vega tiene antecedentes policiales por atraco y que estuvo recluido en el penal de Palmasola. Se conoce que entró y salió de la cárcel en varias oportunidades.



Sandra, que estudiaba en un Cema, había procreado dos hijos con su pareja, un varón de 3 años y una mujer de 2 años.



El mismo día del hecho, el hombre acusado del crimen fue detenido por la Policía en las celdas de la unidad policial del Plan Tres Mil y será procesado por feminicidio. Su audiencia será este lunes a las 8:00.



Según el testimonio de una tía, Sandra era víctima permanente de agresiones por parte de Vega, al punto que no la dejaban salir de la casa de su suegra donde vivía para que no se dejen en evidencia los moretones, producto del maltrato.



La mujer está siendo velada en este momento y los niños se quedarán a vivir con la mamá de ella. Piden la pena máxima para el hombre que estuvo en diversidad oportunidades en la cárcel.



Otro caso de violencia



El caso de Sandra no ha sido es el único hecho de violencia en la capital cruceña. Otra mujer de 18 años también fue agredida en el barrio Calama, ubicado en el kilómetro 6 de la doble vía a La Guardia.



El hecho sucedió la madrugada del domingo, donde según algunos testigos, la pareja de la joven la golpeó y la agredió con un cuchillo. Incluso amenazó a los vecinos con el arma blanca.



Ella tiene una herida provocada con el cuchillo en la pierna izquierda y marcas en el cuello porque también intentó ser asfixiada.



El agresor está detenido y se cree que estaba en estado de ebriedad cuando sucedió el hecho.

Arturo Vega será acusado de feminicidio