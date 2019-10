Equipo llega al país para pulir estrategia marítima

Una reunión entre el presidente Evo Morales y el Consejo Marítimo definió que el 13 de abril lleguen a Santa Cruz los asesores jurídicos internacionales que contrató Bolivia para afrontar la demanda interpuesta contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



"Hemos sostenido una reunión para informar sobre las gestiones que la misión del agente y la embajada ante La Haya y el vocero se han cumplido en el último tiempo (...) Debemos informar que el 13 de abril en Santa Cruz el presidente recibirá a los abogados que acompañan a Bolivia en su demanda", explicó el agente boliviano y expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé.



El Tribunal Internacional fijó para el 4 y 8 de mayo la presentación de los alegatos orales sobre la competencia de la CIJ en la demanda marítima, tras la objeción presentada en julio de 2014 por Chile.



"El propósito de la reunión es que el presidente presente al país a los abogados que acompañan al equipo nacional. Creo que es importante dar la transparencia y mostrar a quiénes han estado los últimos meses acompañándonos y luego vamos a continuar trabajando sobre los alegatos orales", agregó el agente nacional.



Al respecto, Carlos Mesa sostuvo que "Bolivia pretende mostrar al mundo una voluntad de diálogo y una voluntad constructiva. No respondemos a una provocación o plantear una provocación", por eso no se responderá a Chile.



Visita a Chile



El portavoz internacional de la demanda y expresidente, Carlos Mesa, afirmó que se continúa con la planificación de su viaje a Chile y reveló que existe la posibilidad que el Canciller David Choquehuanca acompañe esa visita.



"Se ha mencionado ya y quizá se concrete que no solamente yo pueda estar en Santiago. Hay movimientos sociales próximos a la causa marítima en Chile que invitan también al Canciller", concluyó el portavoz boliviano.