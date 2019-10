Presidente del SIN deja su cargo en manos de Evo

El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Erick Ariñez, no desmintió ni confirmó su renuncia al cargo pero dijo que dejaba su cargo en manos del presidente Evo Morales.



En la mañana de este martes, había rumores de su alejamiento por la renuncia a su cargo. Sin embargo, esta tarde apareció llegando a la reunión con el transporte pesado.



Erick Ariñez señaló que es el presidente "el único que puede cambiar a las autoridades públicas" y no quiso responder si renunció o no a su cargo.



Hace dos semanas, Ariñez fue denunciado por uno de sus ex trabajadores por supuesta evasión de impuestos.