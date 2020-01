El precio del 'oro negro' pasa los $us 50 el barril

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió hoy un 1,99% y cerró en $us 50,11 el barril, recuperando el nivel de los $us 50 por primera vez desde el pasado 9 de junio.



Al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del petróleo WTI para entrega en agosto subieron 98 centavos de dólar.



La subida de hoy fue atribuida por los analistas al ánimo positivo que existe en los mercados ante la creencia de que los ciudadanos del Reino Unido votarán hoy a favor de que el país siga perteneciendo a la Unión Europea.



El precio máximo anotado hasta ahora este año por el WTI, el crudo de referencia en EEUU, fue de $us 51,23 el barril, al cierre del 8 de junio.



Por su parte, los contratos de gasolina con vencimiento en julio, que aún se toman como referencia, subieron 2 centavos, hasta $us 1,60 el galón, mientras que los de gasóleo de calefacción para entrega en ese mismo mes avanzaron 2 centavos y cerraron en $us 1,52 el galón.



Finalmente, los contratos de gas natural para entrega en julio subieron 2 centavos, hasta los $us 2,70 por cada mil pies cúbicos.