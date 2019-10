Así bailan los Obama con personajes de ¡Star Wars!

El presidente de Estados Unidos y su esposa hicieron público su fanatismo por "La Guerra de las Galaxias" cuando se animaron a bailar con los personajes de la saga este miércoles, día que se recuerda ese éxito cinematógrafico.



El matrimonio Obama bailó al ritmo de la canción Uptown Funk junto a

soldados imperiales y el pequeño R2D2. Minutos más tarde, la Casa Blanca publicó el video en sus redes sociales y agregó una frase reformulada del maestro jedi Yoda: "Dance. Or dance not. There is no try" (Baila. O no bailes. No hay un intento).



El video, que puedes ver en esta nota, se volvió viral en cuestión de horas y los Obama recibieron el aplauso de miles de fanáticos de la saga alrededor del mundo.?,