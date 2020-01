El 88% de los ahorristas tiene menos $us 500 en el sistema financiero

La cultura del ahorro en el país todavía es básica. De acuerdo con el Balance Preliminar de la Economía Boliviana, que realizó el Ministerio de Economía y Finanzas, hasta noviembre el número de cuentahabientes en el país creció de 8,6 millones a 9,4 millones; es decir un 8%.

Sin embargo, un 88% de estas cuentas (88,2 millones) corresponde a personas que tienen menos de $us 500 como depósito; 205.000 entre $us 501 y $us 1.000; 528.000 entre $us 1.001 y $us 5.000 en sus cuentas y 330.000 tienen más de $us 5.000.

De acuerdo con este reporte, el monto de ahorro que se tiene en Bolivia se incrementó de $us 23.135 millones a $us 23.302 millones; es decir, cerca de un 1%.

Según la evaluación que hizo recién Asoban Bolivia, en 2015 los depósitos crecieron en un 20% y este año no superan el 2%.

Nelson Villalobos, secretario ejecutivo de la entidad, explicó que debido al fuerte vínculo del sistema financiero con el desempeño de las distintas actividades económicas y las expectativas de la población, estos resultados reflejan "un contexto económico distinto al del decenio pasado".