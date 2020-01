China CAMC sigue operando en Bolivia con dos proyectos y se despedirá a fines de esta gestión

Es el quinto piso del Calacoto Business Center, un moderno y lujoso edificio en la zona sur de La Paz. Ahí, la empresa China CAMC Engineerig Co. opera con al menos 25 funcionarios, entre personal chino y boliviano. La recepción tiene las banderas de ambos países y por los pasillos caminan empresarios de origen asiático. Saludan cordialmente, pero evitan contacto con la prensa.



Hoy, China CAMC Engineerig Co. está a cargo de dos obras grandes en Bolivia. Construye la planta industrial de sales de potasio, en Uyuni (Potosí) y tres de los cuatro paquetes del Consorcio Hidroeléctrico de Misicuni, en Cochabamba. Por ambos proyectos recibió $us 308 millones, pero antes ya habría ganado otros $us 266 millones por la venta de taladros de excavación a YPFB y por la construcción de la planta azucarera de San Buenaventura (La Paz).



Un quinto proyecto que estaba a cargo de CAMC fue la construcción de la vía férrea Montero-Bulo Bulo, que fue suspendido por irregularidades.

CAMC en La Paz

Una fuente que trabaja en la empresa dijo que en la oficina de la zona de Calacoto no hay más de 25 personas. La mayoría, dijo, son bolivianos, pero los profesionales chinos están distribuidos en Uyuni y en Cochabamba. La prioridad es por ahora la planta que se construye en pleno salar de Uyuni, que, según el contrato, se establece el montaje e instalación de equipos de un solo tren de producción para producir 350.000 toneladas de sales de potasio por año. Este proyecto debe ser entregado a fin de año.



La obra en Misicuni prácticamente está concluida. Será en abril de esta gestión la entrega de la parte que se hizo cargo CAMC. Según el contrato, se adjudicó tres de los cuatro paquetes. Esto refiere la construcción de la represa y obras complementarias.

La diputada oficialista Susana Rivero, que fue la presidenta que investigó los seis contratos de la china CAMC con el Estado, explicó que tres de los seis procesos estudiados concluyeron con la contratación de la empresa china CAMC Engineering Co. Ltd. Bolivia Branch. Estos fueron suscritos por representantes legales chinos y avalados por poderes otorgados en Beijing.



La legisladora acotó que otros dos contratos corresponden a contratos con la empresa matriz China National Construction and Machinery Import and Export Corporation y un último contrato con la Asociación Accidental CAMCE Union Engineering.

“No se detectó ningún tráfico de influencias. Todos los contratos fueron legalmente establecidos y ninguno se lo hizo en la unidad de Gestión Social, desde donde operaba la señora Zapata”, dijo Rivero.



Terminando el 2017, China CAMC dejará de operar en Bolivia en obras estatales y podrá volver a funcionar en suelo nacional en 2020, debido a que está suspendida por las irregularidades en el proyecto férreo Montero-Bulo Bulo. La oposición concluyó que hubo al menos uso indebido de influencias y acusó al oficialismo de negarse a realizar una indagación imparcial