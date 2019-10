Lo que las mujeres sin hijos quieren que sepás

Muchas mujeres no tienen hijos por alguna razón y están cansadas de que les digan que se pondrán demasiado viejas si no tienen herederos antes de los 40. Si no los tienen es problema suyo, de hecho para ellas es bastante molesto que las menosprecien por no tener hijos o hasta que las acusen de ser egoístas. Tienen sus motivos para no ser madres aún.



Según el portal upsocl.com esto es lo que ellas quieren que sepás:

A veces tienen otras prioridades. No se sienten ni son menos mujer por no tener hijos. Odian que les pregunten por qué no tienen hijos o cuándo se decidirán y tendrán uno. No les interesa que les digan que se les pasará la oportunidad. Ni tampoco que les digan que hay mujeres que se sienten felices teniendo hijos. Quieren que entiendas que es una opción válida no tener hijos.



Además, que sus vidas pueden seguir siendo perfectas sin hijos en ellas. La decisión de tener hijos es de ellas y ese no es tu problema. Odian que les digan que son egoístas por no querer tener hijos o que ser madre es importante y deben hacerlo o que si no tienen hijos ahora después será demasiado tarde y deben apurarse.



Y es peor si están solteras, pues las presionan con que tengan una pareja e hijos. Ellas no soportan que las miren con cara de lástima por no tener hijos, como si fuese algo trágico, ni tampoco que les digan que ellas también fueron hijas o que les digan que no tienen hijos porque solo quieren trabajar y tener dinero.



Finalmente, la razón que tengan o por qué no tienen hijos aún, no es tu problema. Dejá vivir y no preguntés más cuándo serán madres.