Muere compositor de la famosa canción 'Thriller'

El compositor británico Rod Temperton ha muerto de cáncer en Londres (Inglaterra). Tenía 66 años.



Su representante dijo este miércoles que Temperton, responsable de "Thriller" Michael Jackson, había muerto, aunque no dijo exactamente cuándo.



Temperton también escribió "" Off the Wall ", "" Rock With You", entre otros éxitos. Jon Platt, de Warner/Chappell, indicó que la familia del artista está "devastada" y planea un funeral privado.



El músico comenzó su carrera durante el auge de la música disco y colaboró ??con Aretha Franklin, Herbie Hancock, Anita Baker y otros.



Fue mejor conocido como compositor y trabajó en estrecha colaboración con el productor Quincy Jones.



Mira el video con Michael Jackson.,