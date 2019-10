Enrique Salazar? cree que lo despiden de Red Uno por autocensura

Enrique Salazar no va más en la Red Uno. El canal de televisión decidió rescindir el contrato que tiene con el presentador de "Que no me pierda" este viernes, informó el mismo Salazar a EL DEBER.



El conductor se va de la Red Uno luego de 12 años de trabajo y dos días después de protagonizar, al aire, una fuerte discusión con la ministra de Comunicación, Marianela Paco, cuando su programa era transmitido el miércoles por la noche.



En declaraciones a EL DEBER Radio, Salazar manifestó que no cree que haya sido el Gobierno quien le canceló el contrato, si no que fue una decisión del canal televisivo. "Fue el medio, fue la autocensura", expresó y agregó que (desde el canal) "le tienen miedo" a las autoridades gubernamentales.



Según el conductor, el vicepresidente Álvaro García Linera se comunicó con él y le dijo: "Estoy sorprendido, lamento todo lo sucedido".



EL DEBER conversó con Salazar unos minutos después de recibir la noticia de la cancelación de su contrato, y contó cómo fue el momento en el que recibió la noticia.



“El Directorio de la Red Uno de Bolivia me acaba de decir: ‘Enrique hasta aquí va el contrato con usted’, hace poco más de 24 horas tuvimos un impasse con la ministra de Comunicación y bueno me dijeron: ‘no queremos que usted siga en la Red’, querían explicarme, yo les dije no necesitan explicarme nada”, relató el comunicador.



Contrapartes no responden



El Deber logró comunicarse con la Directora del canal Red Uno, Jessica Kuljis, quien manifestó que, en ese momento, no podía dar declaraciones y al intentar el contacto telefónico más tarde, el teléfono se encontraba ocupado.



La ministra Paco también solicitó ser contactada con posterioridad y hasta el momento su teléfono continúa ocupado.



Entrevista primera parte:,



Entrevista segunda parte:,