ONU pide despenalizar el narcomenudeo de droga

El representante de la Organización de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC) en Bolivia, Antonino De Leo, informó que durante las últimas resoluciones de la Comisión de Estupefacientes se recomendó no punir el narcomenudeo con penas privativas de libertad.

"En el trabajo de la nueva Ley de sustancias controladas es importante tomar en cuenta estas buenas prácticas, es importante establecer diferencias con los narcotraficantes de los jóvenes, sean adolescentes", explicó el funcionario.



Señaló que el "narcomenudeo" no debe ser contemplado como narcotráfico, evitando enviar a la cárcel a jóvenes de poblaciones vulnerables y optar por la rehabilitación en centros dependientes del Estado.



"No cárcel para el narcomenudeo, eso dicen los Estados parte y esa es la sugerencia a los Estados parte y estamos trabajando en eso para que la nueva Ley no criminalice la pobreza", agregó el funcionario de Naciones Unidas.



Según se conoce, el borrador de la nueva Ley de Sustancias Controladas y Delitos Conexos condena con ocho años de cárcel a los microtraficantes, creando 46 nuevos tipos penales. Actualmente, la norma diferencia la pena según la cantidad de droga hallada.



La vigente Ley 1008 no contempla al microtráfico como un tipo penal, y para sancionarlo se toma en cuenta la sanción por el delito de tráfico de droga y, en algunos, casos la inducción al consumo, con penas entre 10 a 25 años de cárcel.