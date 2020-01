Romero dice que no hubo incumplimiento del deber

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que no existe la figura de incumplimiento de deberes por parte de la Policía Boliviana dentro de la investigación del asesinato de Rodolfo Illanes, registrado el pasado 25 de agosto a manos de los mineros cooperativistas.



"La Policía cumplió con su deber. No existe esa figura de incumplimiento de deberes por parte de la Policía", aseveró la autoridad a su salida de Palacio de Gobierno, tras la reunión del Gabinete de ministros con el presidente Evo Morales.



Sostuvo que "un repliegue policial no es una acción que se desarrolla de un momento a otro (...) Lleva horas, es casi como recorrer cada uno de los eslabones de una cadena, uno por uno". Ayer se conoció que el contingente tardó 4 horas en retirarse del sector de tensión en Panduro.



"La Policía tiene la información circunstancial sobre los hechos, la ha hecho conocer al ministro de Gobierno y en otras instancias institucionales, así que seguramente tampoco habrá secretos en ese aspecto, se han hecho especulaciones, pero es muy fácil contrastar con los hechos objetivos", agregó el ministro.



Sobre la declaración que deberá presentar ante la Fiscalía, que causó una polémica con Ramiro Guerrero, Romero manifestó que "si los fiscales dicen que debo presentarme donde sea, no hay ningún problema".



Sin embargo, anticipó que "no va a ser mucho más de lo que ya hemos presentado al parlamento, tal vez algunos elementos más que han surgido en el último tiempo" y finalmente pidió preguntar a los fiscales sobre la muerte de los cuatro mineros por impacto de balas.