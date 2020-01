Director de Defensa Pública va a Iquique

El director del Servicio de Defensa Pública del Estado, César Romano, viajará hoy a Iquique para insistir en buscar una reunión con la fiscalía chilena.



El ministro de Justicia, Héctor Arce, señaló que “nosotros no tenemos problemas, somos un país de diálogo, de tolerancia. Yo fui a reunirme con el fiscal regional de Chile, los abogados que tenemos en ese país me recomendaron que no, por mi condición de ministro, y yo dije por qué no, si estamos hablando de la injusticia contra nueve personas. No estaba en Iquique y no tenía más visa para quedarme más días en Chile, no correspondía que me quede hasta el fin de semana”.



Manifestó que esa misión quedó a cargo de Romano. La autoridad complementó que cuando dos fuerzas regulares se encuentran en la frontera, independientemente de cuál sea el incidente, son fuerzas regulares, con un enemigo común. Deben darse la mano, deben solucionar los problemas ahí, nosotros los devolvimos, no es darse de culatazos. El Gobierno reclama a Chile, principalmente, que los acusadores son dos ciudadanos que admiten que introducían mercadería al país.