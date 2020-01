Imágenes señalan que se drenó las aguas del Silala

Lo que dijo el Canciller chileno, Heraldo Muñoz, no es preocupante para Bolivia. El diplomático señalo hace unos días que las aguas del Silala son un río internacional y que nacen de manantiales. Esa percepción es falsa para La Paz. El vicecanciller Juan Carlos Alurralde respondió que el Silala no es parte de ninguna cuenca, que son fósiles y que nacen en manantiales y que sus aguas fueron drenadas hacia territorio chileno.



"Hay imágenes satelitales, estudios y se corroboró "in situ" que las aguas del Silala se convirtió en una red de drenaje artificial, no es un río internacional, son manantiales que fueron drenados", detalló Alurralde en un taller de presentación de los argumentos bolivianos en el caso de las aguas del Silala, realizado en El Alto.



Chile demandó a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por las aguas del Silala. Pide al tribunal que declare que el recurso es un río internacional. El presidente Evo Morales anunció que se contrademandará a Santiago para defender el derecho sobre las aguas.



Al respecto, el procurador, Héctor Arce, calificó de "apresurada" y carente de la verdad la acción chilena. "Esto nos como el fútbol, no es al gana gana, una demanda debe ser preparada con seriedad", criticó en conferencia de prensa.



Para el domingo se tiene programada la primera reunión del Consejo de Defensa de los manantiales del Silala, espacio en el que participará el agente boliviano en La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé y que analizará la posición frente a la demanda jurídica de la vecina nación.