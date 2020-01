YouTube Go la app para ver vídeos sin internet

Google lanzó una nueva app que promete ser el "boom" entre las personas, se trata de YouTube Go, la nueva aplicación que te permitirá ver vídeos sin necesidad de tener una conexión a Internet



YouTube Go permitirá que los usuarios guarden vídeos para luego poder verlos sin Internet. Además ofrece que estos sean compartidos mediante Bluetooth.



La app ofrece al publico la opción de escoger la calidad de los vídeos que deseen descargar, para que así puedan conocer la cantidad de datos que utilizaran al momento de bajar los vídeos.



Por ahora esta app se encuentra disponible solo en la India, pero los creadores prometen que estará habilitada para todo el mundo el próximo año.



"Vamos gradualmente a llevar YouTube Go a más y más personas en los próximos meses", escribió la vicepresidenta de gerencia de producto de YouTube, Johanna Wright, en el blog oficial de la plataforma de vídeo de Google.