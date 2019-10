6 muertos en El Alto tras toma de la Alcaldía alteña

Seis personas fallecidas y más de una decena de heridos dejó la violenta jornada de protestas en la ciudad de El Alto. El informe oficial del Hospital Holandés indica que tres varones y tres mujeres perdieron la vida producto de la inhalación de humo tóxico.



El informe, realizado por Polonia Pinto, administradora del nosocomio, detalla que las víctimas fatales fueron llegando poco a poco, todas con cuadros críticos respiratorios. Una protesta de padres de familia terminó con saqueo de oficinas y quema de documentos jurídicos.



"Es por nuestra denuncia, por nuestra gestión que se ha metido a la cárcel a Édgar Patana. Han utilizado a los padres de familia para poder quemar toda esta documentación, la Policía no hizo nada, tardó más de tres horas en llegar", declaró a EL DEBER entre lágrimas la alcaldesa de esa urbe, Soledad Chapetón.



Una jornada de vandalismo vive la ciudad de El Alto. "Sabían donde tenían que entrar, han ingresado a la unidad del sumariante, a quemar las carpetas de procesos contra exfuncionarios del MAS de la anterior gestión y ahora están entrando a saquear almacenes", acotó la autoridad.



"Los marchistas del Distrito 6 y 14 no han dejado ingresar a la Unidad de Bomberos, por eso hemos tenido que utilizar agentes químicos para ingresar al sector", informó el Comandante General de la Policía, Édgar Téllez



"Es un autoatentado que ha hecho la Alcaldía de El Alto. Hay cadáveres que pesan a la alcaldesa Soledad Chapetón, que sabiendo que había este conflicto, ha permitido que sus funcionarios se queden, pese al riesgo", aseguró el viceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío.



El doctor Gonzalo Fernández, director del Hospital Holandés, confirmó el número de muertos y detalló que actualmente reciben atención médica de urgencia 10 personas, nueve estables, uno de gravedad. Todos tratados por intoxicación.



Ana María Apaza, Javier Mollericona, Juan Laura (abogado) y José Rodríguiez, dos personas no fueron identificadas, ambas de sexo femenino. "Lastimosamente estas personas han llegado sin vida, ya no se podía hacer nada", dijo el galeno.



