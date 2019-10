ONU convoca a Morales a reunión selecta por clima

El presidente Evo Morales informó el lunes que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon le invitó a participar de una "reunión selecta" de presidentes y expertos, el 27 de septiembre, para elaborar la agenda con miras a la Cumbre de Cambio Climático que se realizará en París, Francia.



"Hace dos, tres días, me llamó el Secretario General de las Naciones Unidas, el hermano, me dijo, me invitó a una reunión selecta de presidentes, expertos con el tema de medio ambiente", expresó el mandatario en conferencia de prensa.



Tras la invitación realizada por Ban Ki-moon, Morales destacó que Bolivia es "referente" internacional, lo que consolidó gracias a sus políticas sociales y económicas.



Para ese objetivo, Morales informó que en los próximos días llegará a Bolivia una delegación de la ONU para preparar ese trabajo de manera conjunta con el ministro de Planificación, Rene Orellana.



La Conferencia de París



En diciembre de 2015, París será el escenario de una nueva Cumbre sobre el Cambio Climático. Tras lo tratado en otros encuentros durante los 20 años, ésta debe ser la cita definitiva de la que se espera un compromiso vinculante internacional para la reducción de los gases de efecto invernadero, incluidas las grandes potencias.