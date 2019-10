No encuentran restos de pólvora en las manos del fiscal Nisman

El barrido electrónico para determinar si había pólvora en las manos del fiscal argentino Alberto Nisman "dio negativo", informó este martes Viviana Fein, la fiscal que investiga su fallecimiento, tras haber sido hallado muerto de un disparo en la sien en su apartamento de Buenos Aires.



"Al ser un arma de un calibre pequeño, calibre .22 y no un arma de guerra, usualmente esto provoca que el barrido electrónico no arroje resultados positivos", argumentó Fein en radio Mitre tras explicar que las pericias dieron negativo.



"No descarta que la haya disparado él", agregó la fiscal, aunque pidió esperar a la obtención del resultado de todas las pruebas solicitadas, entre ellas el test de ADN de la sangre encontrada en el arma.



Los datos provisionales de la autopsia del cadáver de Nisman apuntan a que en su deceso "no hubo intervención de terceras personas".



Además, las pericias policiales confirmaron que el disparo que le ocasionó la muerte procedió del arma encontrada bajo su cuerpo.



Nisman fue hallado muerto horas antes de su comparecencia prevista en el Congreso para informar sobre la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández por supuesto encubrimiento a presuntos terroristas iraníes que mataron a 85 personas en un atentado contra la mutual judía AMIA en 1994.



Su fallecimiento provocó una fuerte conmoción en la sociedad argentina y este lunes miles de personas se solidarizaron con el fiscal a través de las redes sociales bajo el lema #YoSoyNisman y en las calles de las principales argentinas para reclamar "verdad y justicia".