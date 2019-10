El Sí está un punto por encima en Santa Cruz

Según los datos de la encuesta a escala nacional realizada por Equipos Mori para EL DEBER sobre la intención de voto para el referendo electoral del 21 de febrero, en el departamento de Santa Cruz el "Sí" tiene una ventaja del 36% sobre el "No" que tiene el 35%.



El panorama electoral en Santa Cruz es parecido al nacional, el resultado final dependerá de aquellos que aún no quieren revelar su intención de sufragio y aquellos que no han decidido. Un 19% tiene el "Voto secreto" mientras que un 7% respondió "No sé". El 2% dijo que votaría nulo y el 1% blanco.



El estudio tiene un margen de error de 2,3% para un nivel de confianza del 95%, según detalla la ficha técnica del mismo.



En el caso de Santa Cruz se consultaron a 319 personas en 13 ciudades de todo el departamento.