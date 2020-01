Rayane Souza cumple uno de sus sueños más anhelados

Rayane Souza, está que no cabe en sí de alegría. La exparticipante de Esto es guerra (PAT) y una de las Más Bellas de EL DEBER 2016 se graduó como doctora y compartió su logro en sus redes sociales ganándose cientos de 'likes' y comentarios de felicitación de sus seguidores.



"Fue todo muy increíble. Llegaron de Brasil mis padres y mi hermano para desfilar conmigo, estoy muy agradecida", dijo la rubia a SOCIALES. Por ahora, la 'Barbie' solo quiere disfrutar de su momento, pero al año planea viajar a otro país, tal vez España o Estados Unidos para especializarse en Cirugía Plástica.



Además de su pasión por curar a los enfermos, Rayane también se enamoró de la televisión. "Me encanta la pantalla chica, me gustaría ser parte de algún programa más adelante, tal vez como presentadora", dijo.