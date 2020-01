Paul Ricoeur y el presidente Macron

La acción política de Emmanuel Macron tiene mucho que ver con el pensamiento del filósofo Paul Ricoeur (Valence, Alpes franceses, 27.02.1913 – Châtenay-Malabry / París, 20.05.2005). Al iniciar su campaña electoral, Macron dijo: “Fue Ricoeur quien me impulsó a hacer política porque él no había sido capaz de hacerlo”. En lenguaje del sociólogo Max Weber, Ricoeur representaría “la ética de la convicción” (creencias firmes) y Macron, “la ética de la responsabilidad” (la práctica de dichas creencias). Todo está por verse a partir de las elecciones parlamentarias del 11 de junio. Macron ha sido, hasta hoy, el hombre de las expectativas: un hombre afortunado, un político brillante, culto y audaz, un extraordinario hombre de relaciones públicas dotado de talento, simpatía y astucia, lo que no es poca cosa en tiempos de líderes mediocres. Por ahora, hablemos de su maestro.

Paul Ricoeur (pronúnciese ‘pol rikér’) vivió años difíciles entre las dos guerras mundiales (1914-1945). Su inquietud filosófica tiene mucho que ver con la crisis de valores del humanismo cristiano –un mundo sin Dios– prefigurado por Nietzsche en el siglo pasado; con el malestar social diagnosticado por anarquistas, socialistas, fascistas, liberales y católicos, y con la crisis espiritual diseccionada desde la sexualidad por Freud. La fenomenología de Husserl y el existencialismo abierto de Karl Jaspers y Gabriel Marcel influyeron en Ricoeur.

La doctrina de Ricoeur –traductor de Husserl al francés– es democrática y reformista; se dirige hacia un cambio de valores sin ruptura con la tradición filosófica francesa y plantea una mudanza institucional flexible, consensuada y plural. La hermenéutica ricoeurdiana combina la descripción fenomenológica (hechos / actos) con la interpretación hermenéutica (palabras / lenguaje). En otros términos, propone una síntesis de pensamiento y lenguaje que exprese la comprensión de todos los enfoques posibles de la realidad, en cada situación determinada. ¿No es, acaso, lo que hoy propone Macron para su país, cuando las ideologías de izquierda y derecha se vuelven imprecisas, se diluyen, se mezclan y confunden en el plano de la acción política? En la última Cumbre de Davos, China Popular se opuso al proteccionismo capitalista de Trump y se convirtió en la abanderada del libre mercado y la globalización de la economía. ¿Y Putin? ¿Y Tsipras? ¿Y Schulz? ¿Y Renzi? ¿Y Rajoy?

Los libros importantes de Paul Ricoeur, traducidos al español, son: Ideología y utopía, Sobre la interpretación. Ensayo sobre Freud, El conflicto de las interpretaciones. (Ensayos de Hermenéutica), La memoria, la historia, el olvido, Tiempo y relato (3 vols.) e Historia y verdad. // Madrid, 09.06.2017.