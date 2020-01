Incahuasi incrementa 1 TFC las reservas del país

El Ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez, explicó que el campo Aquío – Incahuasi incrementa las reservas hidrocarburíferas en 1 trillón de pies cúbicos (TCF).



“Con la exploración del Aquío-1001 y el desarrollo del Incahuasi 2 y 3 se incrementaron las reservas del país en aproximadamente 1 TCF desde la certificación de reservas del año 2013 a la fecha”.



La política del Ministerio de Hidrocarburos y Energía junto a YPFB es de trabajar arduamente en el mayor reto que tiene el país, la exploración de hidrocarburos, que consecuentemente tiene el fin de incrementar las reservas y la producción.



“Los trabajos de exploración y desarrollo han permitido incrementar las reservas de este campo en 1 TCF”, remarcó el Ministro.



Inversiones



La primera fase de la planta Incahuasi tiene una capacidad de procesamiento de 6.9 millones de metros cúbicos día (MMmcd) y se invirtieron $us 1.419 millones; sin embargo, el campo tiene un potencial de producción en pozo de hasta 10 MMmcd.



En este contexto, semanas atrás TOTAL E&P manifestó su interés de ampliar la Fase I, incrementando la capacidad de procesamiento a efectos de llegar a producir 10 MMmcd con la incorporación de un cuarto pozo hasta principios del 2018.



En Aquío X1001 se invirtieron $us 101.76 millones; en Incahuasi 1, $us 64.2 millones; en Incahuasi 2, $us164.8 millones, en Incahuasi 3, $us 80.7 millones; estos montos contemplan pozo, camino y planchada sin líneas de flujos.



“El ingreso de los 6,9 MMmcd de gas de Aquío-Incahuasi quiere decir que vamos a incrementar la producción en un 12% a los actuales 58 MMmcd, lo que permitirá garantizar el abastecimiento del mercado interno y los mercados de exportación”, concluyó la autoridad.