Evo pide disolver la DEA y ataca el modelo de EEUU

Evo Morales llevó hojas de coca a Nueva York (Estados Unidos), y mostrando el producto milenario pidió disolver la agencia estadounidense de Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), erradicar las bases militares de Estados Unidos y levantar el secreto bancario. En la asamblea general de la ONU sobre el problema mundial de drogas, el mandatario englobó su discurso con duros ataques a Wa-shington, a quien acusó de utilizar la lucha contra el narcotráfico con fines geopolíticos y de dominación.



Evo llegó a la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y mostró los avances del Gobierno nacional en la lucha antidroga. Alabó la política actual sin la DEA y acusó a EEUU de intentar dominar pueblos bajo la condición de apoyar el control de drogas.



“Pido a esta Asamblea que asumamos medidas concretas para liberarnos del problema de las drogas con pretexto de dominación. Disolver la DEA, las bases militares norteamericanas, acabar con el intervencionismo, acabar con la certificación unilateral (y) aprobar una resolución para terminar de una vez por todas con el secreto bancario”, solicitó Morales en su discurso en la ONU.



EEUU quiere ‘saquear’

El jefe de Estado señaló que la política antidroga que impulsa Washington fracasó porque busca la “dominación de los pueblos” y el “saqueo” de recursos naturales en América Latina. La postura la planteó ante sus colegas y representantes de Estados y gobiernos.



“Era una guerra hipócrita para el control y el saqueo de los recursos naturales. Si todos sabemos que Estados Unidos no hace ninguna acción para disminuir el consumo de la droga. Donde está instalada la DEA crece el narcotráfico, la delincuencia, gobiernos privatizadores, sistemas de narco-corrupción, riqueza ilegal, élites millonarias corruptas”, acusó el mandatario boliviano.



Con el fin de contrarrestar el índice del consumo de drogas a nivel mundial, Morales planteó debatir las necesidades de cada país respetando los principios de no intervención. “Bolivia considera la necesidad de un debate basado en las necesidades de cada país”, indicó.



En el acto que se celebró en Nueva York, el presidente de Colombia, José Manuel Santos, criticó que existan medidas represivas bajo la excusa de lucha contra las drogas. El mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, sugirió legalizar la marihuana con fines medicinales, propuesta que fue rechazada por Evo Morales y Santos



Defendió la hoja de coca en Nueva York

Con hojas de coca en una de sus manos, el presidente Evo Morales defendió el arbusto sagrado en plena asamblea general de Naciones Unidas sobre el problema mundial de drogas. Explicó las bondades de la coca y su importancia en los usos y costumbres de los pueblos.



“Quiero aprovechar esta oportunidad, está es la hoja de coca en su estado natural, hoja sagrada, nuestro alimento saludable, nuestra medicina, nuestro espíritu comunitario, nuestra identidad, nuestra ofrenda para la vida y no la muerte”, explicó Morales.



Luego, el mandatario lamentó que EEUU haya intentado erradicar la coca con fines geopolíticos. Morales viajó a Nueva York junto al canciller David Choquehuanca, el ministro René Orellana y el viceministro Felipe Cáceres.