5 muertos y 8 heridos por tiroteo en aeropuerto de EEUU

Un tiroteo ocurrido ayer en el aeropuerto de Fort Lauderdale, 50 km al norte de Miami, en Florida, causó cinco muertos, ocho heridos y provocó el cierre del terminal hasta nuevo aviso.

Poco antes de las 13:00, un hombre abrió fuego en la sección de recogida de equipajes del terminal 2 del aeropuerto. Fue arrestado sin resultar herido tras dejar escenas de viajeros corriendo, en pánico, para salvar sus vidas.

"El atacante disparó al menos a 13 personas. Ocho que están siendo tratadas en hospitales (...). Cinco sucumbieron a sus heridas y trágicamente murieron", dijo el alguacil del condado de Broward, Scott Israel, en conferencia de prensa.

Israel añadió que no identificarán a las víctimas por el momento y negó algunos reportes de prensa que daban cuenta de supuestos tiros que habrían tenido lugar después del arresto del sospechoso.



El agente del FBI en Miami, George Piro, dijo que "la investigación está en una fase muy temprana aún" y que no se puede determinar si se trató o no de un acto terrorista. Tampoco informó qué arma usó el atacante. "En este punto parece que actuó solo", dijo Piro a periodistas.



El senador por Florida Bill Nelson identificó al atacante como Esteban Santiago, un hombre que llevaba una aparente identificación militar.



La Administración de Seguridad del Transporte (TSA, en inglés) "está bastante segura de su nombre, pero no tanto de la autenticidad de su identificación militar", dijo el senador a CNN.

Las autoridades del aeropuerto no confirmaron sin embargo la identidad del sospechoso en la conferencia de prensa.

Aeropuerto cerrado

Todos los servicios del aeropuerto "están actualmente cerrados y seguirán así por un período extendido de tiempo", informó la terminal aérea. También recomendó a los viajeros contactar a sus aerolíneas para obtener detalles de sus vuelos.

Los pasajeros están bajo resguardo y se desconoce aún cuándo podrán salir del aeropuerto, dijo su director, Mark Gale. "Nos pondremos en contacto con otros aeropuertos y, como indicó el alguacil, iremos paso a paso metódicamente antes de reiniciar operaciones".

Los viajeros que estaban en los terminales fueron retenidos allí y los aviones que llegaron desde el momento del tiroteo no permitieron descender a sus pasajeros. Es posible, de hecho, que vuelvan a despegar con los pasajeros a bordo para llevarlos a otro terminal.



Plegarias de Trump

El presidente electo, Donald Trump, dijo en su Twitter que está "monitoreando la terrible situación en Florida" y envió sus "pensamientos y plegarias" a las víctimas. También el presidente Barack Obama fue puesto al tanto de los hechos por parte de sus asesores.

El exportavoz de la Casa Blanca Ari Fleisher tuiteó que estaba en el aeropuerto en el momento del tiroteo: "Hay disparos, todo el mundo está corriendo", escribió

Señalan a un joven exmilitar hispano

El exmilitar Esteban Santiago Ruiz, un joven de 26 años nacido en Nueva Jersey, es el hombre señalado por el senador por Florida Bill Nelson como el presunto autor del ataque ocurrido ayer en el aeropuerto de Florida y que acabó con la vida de cinco personas.

Aunque las autoridades policiales no han revelado la identidad de la persona que a las 12.55 hora local (17.55 GMT) abrió fuego en la zona de recogida de equipajes de la terminal 2, y que hirió además a 8 personas, es el nombre que ya manejan todos los medios.

Nelson indicó que fuentes oficiales le informaron que el hispano portaba una identificación militar, aunque se desconoce aún si podría pertenecer a otra persona. Se señaló que el presunto atacante es de origen puertorriqueño, que fue miembro de la Guardia Nacional y estuvo destacado un año en Irak.

El canal CBS señaló que en 2011 y 2012 Santiago fue investigado por pornografía infantil, aunque no hubo evidencia suficiente para acusarlo, y que en noviembre de 2016 entró en una oficina del FBI en Anchorage (Alaska) y dijo que estaba siendo obligado a enrolarse en las filas del Estado Islámico (EI).