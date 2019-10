Aldo Peña anuncia que se retira de los escenarios

El cantautor cruceño, Aldo Peña, declaró esta mañana en el programa Asuntos Pendientes, que se emite cada sábado por EL DEBER Radio (FM 103.3) que pondrá punto final a su carrera artística después de 30 años de trayectoria. "Mi música pasó de moda, ya que ha vuelto la marchinha, el candombe, ritmos que no son identidad, que no son nuestros. Que nos hacen dependientes y comerciantes", dijo Peña.



Peña admitió que la composición de una canción para la campaña por la reelección del presidente, Evo Morales, con el Movimiento al Socialismo (MAS), en las elecciones generales de octubre del año pasado, le causó complicaciones en su actividad laboral, en especial críticas de parte de sectores que no entendieron sus motivaciones y su labor como compositor y músico.



El artista indicó que en adelante se dedicará la gestión de un canal para los artistas y que tendrá una visión comunicacional positiva para la sociedad.