Florinda Meza: Chespirito fue un gran infiel

En una entrevista al programa Suelta la sopa, de Telemundo, la actriz recordó el inicio de su romance con Chespirito y las ‘canitas al aire’ del actor.“Yo no quería una relación con él porque tenía siete valijas de pasado, muy pesadas, una esposa y seis hijos, pero aparte era mi jefe, así que de pronto te puedes quedar sin el hombre y sin la chamba”, señaló. Sin embargo, relató que poco después comenzaron a salir y él le mintió que estaba distanciado de su esposa, pero además salía con otras mujeres.“Yo lo regañaba por andar con todas. Un día en Venezuela vi salir de su cuarto a la camarera. Le dije ‘pareces burro en primavera, siquiera selecciona’, y ¿sabes qué me contestó? 'ay, es que me lo pidió como favor’”, reveló .