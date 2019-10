Exministra Achacollo se dedica a campaña de Evo

45 días pasaron desde que Nemesia Achacollo renunció como ministra de Desarrollo Rural y Tierras. Ahora, la líder campesina, criticada por el mal manejo de recursos del Fondo Indígena, se dedica a organizar la campaña de Evo Morales para la reelección y a su familia.



"Estamos compartiendo con la familia, visitando, pero también apoyando la parte de organización de nuestras compañeras, especialmente en el departamento de Santa Cruz, para prepararnos para el trabajo de la repostulación", aseveró a su paso por La Paz.



La exautoridad, que dimitió a su cargo el pasado 31 de agosto, agobiada por denuncias de corrupción dentro del emprendimiento estatal para las organizaciones sociales, explicó que no fue convocada por la Fiscalía para declarar dentro del proceso judicial.



"No tengo ninguna convocatoria, de ninguno, pero yo sí me he puesto (a disposición) porque ustedes saben, y muchos de los medios, la publicación de ese libro "La gran estafa al Estado", estoy con esos procesos, porque así como acusan, calumnian y difaman, tendrán que presentar pruebas", aseveró en contacto con periodistas.



En septiembre pasado, El presidente Evo Morales defendió a Achacollo. "Nuestra exministra, la conozco bien, imposible que pueda estar metida en actos de corrupción. Había una directiva del Fondo Indígena y lamentablemente la mayoría decidía", aseveró en un acto en Montero.



Una intervención al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Indígenas evidenció un daño económico de 102 millones de bolivianos, tras una auditoria de la Contraloría que alertó sobre los malos manejos.