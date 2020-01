Aira, Piñeiro y Orejudo engalanan el encuentro

Considerado por muchos el escritor argentino más importante de su generación, César Aira es el gran invitado del IX Encuentro de Escritores Iberoamericanos, organizado por el Centro Pedagógico y Cultural Simón I. Patiño de Cochabamba, que se desarrollará desde hoy hasta el sábado en el mítico Palacio Portales de la capital valluna.



Además de Aira estará su compatriota Claudia Piñeiro y el español Antonio Orejudo, mientras que por Bolivia participarán Magela Baudoin, Maximiliano Barrientos y Rodrigo Hasbún. Todos ellos con una trayectoria importante en las letras en español.

Esta versión se centrará en la obra de cada invitado, con el fin de lograr una mayor cercanía y propiciar un espacio más abierto e íntimo entre los escritores y el público lector.



Referente

Nacido en 1949 en Coronel Pringles, una localidad de la provincia de Buenos Aires, César Aira se desempeña como novelista, narrador breve, dramaturgo, ensayista y traductor.



Desde 1975 hasta el año pasado ha publicado 81 obras de ficción, sobre todo novelas cortas de no más de 20.000 palabras. Según estadísticas, desde 1992 publica cada año entre dos y cuatro libros de unas 100 páginas, por razones, según dice, de procedimiento. “Con 20.000 palabras ya sale un librito”, dijo en una entrevista publicada en Babelia del periódico El País (España), a propósito de presentar su biblioteca de autor que Literatura Random House le ha dedicado.



Entre sus principales libros está la novela “Cómo me hice monja” (1993), que fue elegida por El País como uno de los 10 libros de ficción del año, lo que le proyectó en medio literarios más amplios.



Entre sus ensayos destacan Copi (1991) sobre el escritor, historietista y dramaturgo argentino Raúl Damonte Botana y sobre la poeta, también argentina, Alejandra Pizarnik (1998). También es relevante su ensayo sobre Duchamp en México (2000).



"Creo que escribo mejor que antes, porque es inevitable terminar aprendiendo a hacer algo que se hace durante muchos años. Pero no tengo material en el que lucir esta mejora porque ya no se me ocurren buenas ideas, y no me queda más que reciclar las viejas y cansadas ideas de antes", dijo en una reciente entrevista con EL DEBER.



Multifacética

Claudia Piñeiro (Burzaco, 1960) se recibió de contadora en la Universidad de Buenos Aires (1983), profesión que ejerció durante 10 años y tras presentarse a un premio literario, decidió seguir el camino de la escritura.



Su primera novela publicada fue una juvenil, Un ladrón entre nosotros, en 2004, el mismo año de su primer estreno teatral: Cuánto vale una heladera. Con anterioridad había editado un libro infantil, Serafín, el escritor y la bruja (2000). En 2005 obtuvo asimismo el Premio Clarín de Novela por Las viudas de los jueves, que fue llevada al cine con el mismo nombre por el director Marcelo Piñeyro cuatro años despúes.

Betibú (2011), novela policial, ha sido la última en publicarse de momento.



Recibió, entre otros, el Premio de literatura infantil y juvenil Fundalectura-Norma de Colombia, y el premio ACE 2007 a la mejor obra de autor nacional.



Ha colaborado en diversos medios periodísticos, como periodista gráfica. También ha sido realizadora de vestuario de varias piezas. Sus obras se han traducido a varios idiomas.



Español

Licenciado en Filología Hispánica y doctorado en Estados Unidos, donde trabajó como profesor durante siete años. Antonio Orejudo ha sido ganador del XV Premio Andalucía de Novela con la obra Ventajas de viajar en tren. Su debut literario fue con Fabulosas Narraciones por Historias (1996), galardonada con el Premio Tigre Juan a la mejor primera novela del año.



Se le incluyó en la antología de nueva narrativa española Páginas amarillas (1997). Ha publicado diferentes trabajos relacionados con su especialidad profesional, Cartas de batalla (1993), Las Epístolas familiares (1994) y una edición anotada de las Novelas Ejemplares (1997).

