Empezó la sexta extinción y los humanos no estarán a salvo

El mundo perderá, en el curso de tres generaciones, muchos de los beneficios de la biodiversidad, según Paul Ehrlich, profesor del Stanford Woods Institute for the Environment, uno de los autores de un estudio que advierte la necesidad de tomar "medidas rápidas" para conservar las especies amenazadas, sus poblaciones y hábitats. El estudio advierte de que "la ventana de oportunidad para hacerlo se está cerrando con rapidez".



El estudio muestra, "sin ninguna duda significativa, que estamos entrando en la sexta gran extinción masiva", alertó Ehrlich, según un comunicado de la Universidad de Stanford.



Los científicos coinciden en que las tasas de extinción han llegado a niveles sin precedentes desde la desaparición de los dinosaurios.

El nuevo estudio indica que, incluso con las estimaciones más conservadoras, las especies de nuestro planeta están desapareciendo unas cien veces más rápido de lo que sería normal en un periodo entre extinciones masivas -lo que se conoce como ‘tasa de fondo’-.



"Si dejamos que esta situación continúe, la vida podría tardar muchos millones de años en recuperarse y nuestra especie podría desaparecer pronto", señaló Gerardo Ceballos de la Universidad Autónoma de México.



En el caso de los vertebrados, que es el grupo con los datos y fósiles más fiables, los investigadores concluyeron que incluso con las estimaciones más bajas de la diferencia entre las tasas de fondo y la actual las personas están precipitando "un espasmo global de pérdida de biodiversidad".



Una población humana en constante crecimiento, el consumo per cápita y la desigualdad económica han alterado o destruido hábitats naturales.



Varios fenómenos

El desbroce de tierras para la agricultura, la explotación forestal, la introducción de especies invasoras, las emisiones de CO2, que llevan al cambio climático y la acidificación de los océanos, las toxinas que alteran y envenenan los ecosistemas, son parte de la lista de agresiones.



El fantasma de la extinción se cierne sobre el 41 % de las especies anfibias y el 26 % de las de los mamíferos. A medida que desaparecen las especies, también lo hacen las funciones que cumplen como la polinización de la cosechas por las abejas. Para detener el fenómeno se debe evitar la pérdida del hábitat y la explotación de las especies