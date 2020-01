Barriga dice que no hubo daño económico

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Barriga, que asumió la entidad hace dos semanas en lugar de Guillermo Achá, dijo que la anulación del contrato del Servicio FEED-EPC del proyecto de construcción de plantas de propileno y polipropileno, no le generó daño económico al Estado porque no se firmó el contrato final que significaba $us 2.200 millones.

Este miércoles Barriga compareció ante los medios para explicar los motivos de la anulación del documento y aclaró que por mandato del presidente Evo Morales se procedió a la revisión de todos los contratos para evitar inconvenientes. Lo que sí confirmó es que para las dos etapas previas se destinaron $us 12,3 millones.

“En el marco del pedido de la revisión detallada de todos los procesos de contratación instruida por el presidente Evo Morales, hemos detectado errores administrativos que constituyen incumplimiento al Reglamento de Contrataciones y a las normas aplicables a los procesos de contratación, se ha dispuesto anular el proceso de contratación hasta su inicio”, añadió Barriga.

En el comunicado oficial de YPFB se establece estas observaciones como las más importantes:

1.- Con relación al poder de representación legal o el equivalente en el país de origen, no se estableció en el Documento Base de Contratación (DBC), que el poder de representación tenga facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.

2.- Se advirtió la participación de técnicos de una empresa subsidiaria en el comité de licitación en la etapa de evaluación de propuestas, cuando el Reglamento solo prevé esta participación en la elaboración de especificaciones y en la recepción de bien, obra o servicio.

3.- Se identificó una enmienda sobre la forma de presentación de documentos legales, enmienda de carácter legal que no se encuentra prevista en el Reglamento de Contrataciones.