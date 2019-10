Jóvenes bolivianos a un paso de ver un despegue espacial de la NASA

¿Estudiantes bolivianos en la NASA siendo guiados por científicos reconocidos?



Así como lo lees, pues cinco grupos del país clasificaron entre más de 12.800 jóvenes que participaron en la cuarta versión del "International Space Apps Challenge" y esperan pasar al siguiente etapa. Si ganan podrán ver un despegue espacial y conocer las instalaciones de la NASA en Estados Unido.



El evento, más conocido como el "Hackathon", es una competencia internacional anual en donde la NASA y otras agencias espaciales liberan un conjunto de retos de manera pública para ser resueltos por la comunidad científica internacional.



Estos retos son problemas reales que la NASA enfrenta actualmente respecto a la exploración del espacio, la sustentación de la vida fuera de la atmósfera y la vida en la tierra.



Bolivia participa por tercera vez de esta actividad. El 2013 las sedes fueron la universidad La Salle en La Paz y el Science Corner en Santa Cruz. En 2014, la sede del evento fue la UMSA en La Paz y este año se desarrolló en "Bolivia Tech Hub" en la urbe paceña y en la Universidad UCATEC en Cochabamba.



El Hackathon está dividido en dos categorías: los "Global Nomination" (nominaciones globales) que son elegidos por los docentes de diferentes universidades de cada ciudad, y los "People Choice" elegidos por votación local en el Facebook, donde se obtuvo 83 nominados en todo el mundo y especialistas de la NASA eligieron a 15 grupos.



Cinco equipos de Bolivia entre 949 de todo el mundo



Del país se destacaron cinco proyectos, tres cochabambinos y dos paceños. En Cochabamba clasificaron los equipos "The Skywalker Project" (Global Nomination 1º), "Space-Craft" (Global Nomination 2º) y "FertyBot" (People"s Choice); y en La Paz, el grupo "Sensor your Swarm" (Global Nomination 1º), Project Chronos (Global Nomination 2º) y Project Chronos (People"s choice).



De estos cinco grupos, los dos nominados a People"s Choice necesitan tu ayuda. Mientras, los equipos que fueron nombrados a Global Nomination serán elegidos por el jurado de la NASA.



Así que ingresa aquí para eligir por tu proyecto favorito. Tienes para votar hasta la medianoche del sábado 3 de mayo.



Los nervios no terminan ahí. Pues entre los 15 ganadores a esta categoría clasificarán cinco grupos y habrá una segunda vuelta hasta el 8 de mayo donde el público elegirá a uno de ellos.



1. FertyBot

Ocho estudiantes de la carrera ingeniería electrónica de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) presentaron un prototipo de robot que explora y verifica las condiciones de vida ya sea en este planeta o en marte.



Para diagnosticar estas condiciones el proyecto usa sensores de oxígeno, hidrógeno y temperatura, entre otros. Además el robot posee una cámara VGA que muestra en tiempo real todo lo que ve y sucede a su alrededor.



"Cuenta también con un brazo robótico de cinco grados de libertad para manipular objetos peligrosos encontrados en el espacio o en la tierra", explica uno de los integrantes del equipo, Diego Lima.



Los vallunos utilizaron la plataforma de programación "Arduino" y el "plus" del proyecto es que el robot posee un mini radar copiado de un radar primario que ofrece la posibilidad de mapear el terreno en el que se encuentra visualizándolo en un dispositivo móvil en 3D.

Todos ellos son hábiles en electrónica pura. Además cada uno es especialista en programación, diseño gráfico y diseño de circuitos analógicos. Mira alguna de las fotografías que pusieron en su Facebook.,

Dos de los equipos que participaron en el evento: "HandShoes" y "Enigma". Durante la realización del prototipo de robot. Diego Lima Calvimontes, Marcos Lara Torrico, David Ramos Gutierres, GustavoCampos Duran, Ruddy Cabalotti Torrico, Jhonny Viscarra Mamani, Graciela Cota Vidaurre y Sergio Torrico Cespedes.

2. Project Chronos

Un grupo de amigos paceños realizaron un videojuego donde el jugador es un robot en Marte que tiene la misión de recoger minerales para poder construir una colonia y se mueve con la ayuda de guantes que sirven de controles.



Los jóvenes, que muy pronto formarán la empresa de tecnología Geek Experience in Software and Hardware (GESH), decidieron no utilizar un teclado o mouse, y realizaron su propio hardware (guantes) que además se apoyan de un casco de realidad virtual llamado Oculus Rift.



"El juego es simple, pero la clave del proyecto es la experiencia que brindamos; ya que es impactante jugar con un casco de realidad virtual y unos guantes que funcionan con los movimientos de tu cuerpo", explica uno de los integrantes del equipo, Sergio Valderrama.



El ingeniero mecatrónico explica que los guantes tienen dos celulares (uno por guante) y con sensores propios de un celular inteligente se puede hacer que, cuando muevas tu mano derecha a la derecha, el robot rote a la derecha.

El equipo está integrado por Pamela Figueroa, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UCB; Miguel Choque, estudiante de Ingeniería Biomédica de la UCB; Paulo Sergio Salinas, estudiante de Administración de Empresas de la UPB; Gustavo Arraya, licenciado en Marketing de la Universidad los Andes y Sergio Valderrama, ingeniero en Mecatrónica de la UCB.