Firma de Dubái compra un 51% de las acciones en Casaideas

Durante varios años la consideraron la ‘niña bonita’ de la industria chilena. Sus propietarios -Mauricio Russo y Claudia Venegas- la bautizaron con el nombre de Casaideas, una firma de artículos de diseño y decoración para el hogar que fabrica más de un 92% de sus productos. Hoy esta empresa, con 49 tiendas propias (33 en Chile y 16 en Perú) y siete franquicias en Bolivia, cedió un 51% de sus acciones a una empresa gestora de fondos que tiene sede en Dubái: The Abraaj Group.



De acuerdo con un comunicado oficial de esta compañía, esta transacción representa la primera inversión que hace esta multinacional en Chile y, en los próximos cinco años, planifica expandirse a los mercados de México, Colombia y otros países de Centroamérica.

Si bien no mencionaron el monto de la transacción, según Héctor Martínez, ejecutivo de The Abraaj Group, este grupo siempre que realiza una adquisición destina montos económicos que van desde los $us 20 a los $us 70 millones.



Según la firma, que opera desde Dubái, Russo y Venegas, socios fundadores de Casaideas, permanecerán como accionistas de la compañía y continuarán ocupando cargos ejecutivos en la misma.



Alejandro Yarad, nuevo presidente del directorio de Casaideas, resaltó la trayectoria y el conocimiento sectorial que tiene The Agraaj Group en la región y ven esta venta como una gran oportunidad para seguir creciendo tanto en los mercados donde ya operan como en otros similares en Latinoamérica.



Según el comunicado de la firma, el subsegmento de mercado de productos para el hogar donde opera Casaideas ha venido creciendo entre un 4 y un 6% en los últimos cinco años.

Desde el 2000 The Abraaj Group ha invertido en más de 20 compañías del sector de retail, incluyendo firmas como la fabricante de calzados mexicanos Capa de Ozono, la firma de accesorios para damas Iasacorp, entre otros.



En julio de 2013, Russo llegó a Santa Cruz para inaugurar una de sus sucursales en la zona norte. Aseveró que Chile representa un 65% de sus negocios; Perú, un 25% y Bolivia, cerca de un 10%. Desde Casaideas Bolivia indicaron que el gerente de operaciones estaba de viaje y que solo él podía hablar del tema