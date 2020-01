Andersen no fue sancionado por el penal

¿Fue falta o no? La planilla del partido entre Destroyers y Aurora, en Cochabamba, revela que David Andersen no fue amonestado con tarjeta amarilla por la infracción contra Matías Vicedo, lo que ocasionó que el árbitro Alejandro Mancilla cobrara el penal que dio el ascenso al ‘equipo del pueblo’ a la Liga profesional.

Si el juez cobró la pena máxima debió incluso haber expulsado a Andersen, pues en el momento del contacto con Vicedo era el último hombre de los 'cuchuquis', algo que la regla del juego determina que es tarjeta roja directa en caso de cometerse una falta.

En primera instancia, Mancilla sacó amarilla al capitán de Destroyers y cobró penal. “El árbitro me dijo que iba a anular la tarjeta amarilla que me sacó y que no era penal porque Vicedo estaba fuera de juego”, contó Andersen en el programa Los Más Buscados de DIEZ. Sin embargo, al final, el juez retrocedió en su determinación y mantuvo la pena máxima, pero lo llamativo del caso es que no mantuvo la amarilla (no está en planilla) por la falta cometida.

Es decir, Mancilla cobró un tiro libre penal por considerar que Andersen cometió falta sobre Vicedo, que estaba frente al arco y dentro del área, aunque por lo escrito en la planilla la infracción no mereció ni siquiera una amonestación.