Europa teme un 'efecto dominó' por el Brexit

Mientras los líderes de la Unión Europea expresan tristeza y preocupación, los representantes de partidos nacionalistas y de extrema derecha de todo el continente han celebrado la decisión británica y llamaron a realizar referendos similares en sus respectivos países.



Marine Le Pen, líder del frente Nacional de Francia, expresó en las redes sociales: "¡Victoria de la libertad! Como lo he estado pidiendo durante años, ahora necesitamos tener el mismo referendo en Francia y los otros países de la UE".



Geert Wilders, líder del Partido por la Libertad de Holanda, también dijo: "¡Hurra por los británicos! Ahora nos toca nosotros. ¡Llegó la hora para un referendo holandés! #ByeByeEU", según publica BBC Mundo.



Marion Marechal Le Pen, político de extrema derecha francés, escribió en el tuit: "De #Brexit a #Frexit: llego la hora de importar la democracia a nuestro país. ¡Los franceses debemos tener el derecho a elegir!"



Sin embargo Donald Tusk, presidente de la unión Europea, llamó a la unidad en la Unión Europea: "Hoy, en nombre de los 27 líderes, puedo decir que estamos determinados a mantener nuestra unidad como 27. Es definitivamente un momento histórico, pero no un momento para reacciones histéricas".



Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo, también dijo: "Respetamos el resultado... Ahora nos toca comportarnos seria y responsablemente. David Cameron tiene responsabilidades para con su país, nosotros tenemos responsabilidades para el futuro de la UE. Ustedes pueden ver lo que está pasando con la libra esterlina y los mercados. No quiero que lo mismo le ocurra al euro".



Desde Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ministro de relaciones Exteriores de ese país, consideró que "las noticias del Reino Unido obligan a reflexionar. Parece un día triste para Europa y Gran Bretaña".



Trump y China celebran



La decisión del Reino Unido de dejar la Unión Europea generó reacciones encontradas en el resto del mundo. El virtual candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el resultado de la votación, mientras que China pidió a la Unión Europea que alcance "pronto" un acuerdo para su salida del bloque comunitario.



Contrariamente, el presidente de Francia, François Hollande, advirtió hoy que "el peligro es inmenso ante los extremismos y los populismos" y que su país no permitirá esa deriva, señala la agencia EFE.



Trump se comprometió a "reforzar los lazos" con un Reino Unido "libre e independiente" si llega a la Casa Blanca tras las elecciones del próximo noviembre.



En un mensaje publicado en su perfil de Facebook, Trump celebró la victoria de los partidarios de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) en el bretix, en el que los británicos, dijo, ejercieron el "derecho sagrado de todos los pueblos libres".



"Han declarado su independencia de la Unión Europea y han votado para retomar el control de su propia política, fronteras y economía", escribió el aspirante republicano sobre una consulta en la que la opción del "brexit" obtuvo 52% de los sufragios, frente al 48 % de los defensores de la permanencia en el bloque comunitario.



Por su parte, China pidió hoy que la Unión Europea y el Reino Unido alcancen "pronto" un acuerdo sobre la salida del Reino Unido del bloque comunitario y reiteró su respeto por la decisión del pueblo británico sobre el "brexit".



"Esperamos que las dos partes inicien conversaciones y logren pronto un acuerdo" sobre los términos de la salida británica, manifestó en conferencia de prensa una portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores, Hua Chunying.



Hua añadió que China "respeta" el resultado del referéndum y también la decisión del primer ministro, David Cameron, de abandonar el puesto.



Hua añadió de forma genérica que Pekín mantendrá su cooperación con el Reino Unido y con la UE.



Sin embargo, el presidente de Francia, François Hollande, advirtió este viernes, tras la decisión de los británicos, que "el peligro es inmenso ante los extremismos y los populismos", y que su país no permitirá esa deriva.



"Siempre hace falta menos tiempo para deshacer que para hacer, para destruir que para construir. Francia, país fundador de Europa, no lo aceptará", dijo en una declaración institucional en el Elíseo, sede de la presidencia gala.



Hollande anunció que su país tomará la iniciativa para que la Unión Europea "se concentre en lo esencial", que es la seguridad, la inversión para el crecimiento y el empleo, la armonización fiscal y social y el refuerzo de la zona euro. "Europa debe ser portadora de proyectos y no perderse en procedimientos", subrayó Hollande.