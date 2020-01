Trump repone la ‘política del gendarme’

Olor a pólvora. A 40 días de su asunción en el poder, Donald Trump ha ratificado que pondrá en marcha una política militar dura que, a punta de balas y armas nucleares, colocará a Estados Unidos nuevamente en su rol de ‘gendarme global’.



“Antes decíamos que Estados Unidos jamás perdía una guerra, ahora no ganamos ninguna. Es inaceptable. Si vamos a una guerra será para ganar. Le vamos a dar a nuestras Fuerzas Armadas las herramientas que necesitan para prevenir la guerra y, en caso necesario, luchar en guerras con un solo fin. ¿Saben cuál es? Ganar, ganar, ganar”, afirmó esta semana ante el Congreso en Washington.



Para alcanzar este objetivo, Trump anunció que incrementará en 54.000 millones de dólares (un 9,4%) el presupuesto militar para rearmar a la principal potencia del mundo.

La propuesta de Donald Trump de gastar 638.000 millones de dólares en defensa en el año fiscal 2018 supone el mayor aumento en una década, pero es una cifra inferior a algunos de los presupuestos aprobados por el Congreso al inicio de la presidencia de Barack Obama.

Para encontrar una cifra reciente superior hay que retroceder a 2012: 681.000 millones de dólares. El presupuesto más alto fue el de 2010 con 721.000 millones, según datos oficiales, también durante la gestión Obama.



El aumento en 54.000 millones del gasto militar supone un crecimiento del 9,4% respecto al presupuesto del año fiscal 2017. Es el mayor incremento desde 2008 (11,3%), en el último año de presidencia de George Bush. Pero queda lejos del crecimiento del 25,9% en 2003, cuando EEUU lanzó la invasión de Irak y estaba en el segundo año de guerra en Afganistán, también con Bush.



Sin embargo, el contexto es muy distinto. En los primeros años del demócrata Obama, EEUU estaba involucrado de lleno en las guerras de Afganistán e Irak, con decenas de miles de tropas desplegadas. Ahora, la primera potencia cuenta con un contingente muy inferior en Afganistán y su presencia en países como Irak o Siria se limita a centenares de asesores militares.

Estrategia de disuasión

El refuerzo militar del republicano Trump responde más a una estrategia de disuasión, como la empleada por Ronald Reagan en el crepúsculo de la Guerra Fría en los años 80, que a la de un país que combate activamente en guerras, como los gobiernos de George W. Bush y Obama.



La histórica subida será compensada con un plan de recortes general, especialmente duro con la partida de ayuda exterior. El ajuste, aunque evita tocar los dos capítulos de gasto políticamente más sensibles, pensiones y asistencia sanitaria, muestra que Trump está dispuesto a iniciar una nueva escalada militar para hacer cumplir sus sueños de grandeza. “Tenemos que empezar a ganar guerras otra vez”, clamó.



Un nacionalismo furioso está detrás de este giro hacia una

de las mayores militarizaciones de la historia.

Trump nunca lo ha ocultado. Es un halcón y quiere fortalecer la primacía militar. Para ello ha dado un salto en defensa que no se veía desde 2008, al final de la era Bush, con el conflicto de Irak y Afganistán, aún sangrando a borbotones.

A tal fin, los acuerdos del pasado le importan poco. Incluso los más espinosos. No solo quiere lanzarse al avispero islámico, sino que ha despreciado públicamente el tratado de limitación de armas nucleares con Rusia y el jueves pasado ya anunció su deseo de ampliar el arsenal atómico: “Soy el primero que querría ver al mundo sin armas, pero no podemos quedarnos por detrás de ningún país, aunque sea amigo. Nosotros tenemos que estar a la cabeza de la manada”.



No es la primera vez que Trump expresa su voluntad de incrementar el poderío nuclear de su país a pesar de la ya notable ventaja que tiene Estados Unidos en esta materia frente al resto del mundo.



Estados Unidos tiene un arsenal 31 veces superior al de Reino Unido y multiplica por 26 al de China. Washington tiene desplegadas 1.367 armas, almacenadas alrededor de 4.000 y 2.800 a la espera de ser desmanteladas.



Estados Unidos depositó armas nucleares en Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Turquía, como parte del tratado de reparto nuclear de la OTAN. También guardó ojivas en Canadá, Reino Unido y Grecia, pero fueron retiradas.

Su arsenal desplegado fuera de almacenes se encuentra en bases militares terrestres y portaviones.



De acuerdo al último reporte de la Asociación de Control de Armas, una organización independiente con sede en Washington, solo Rusia supera por poco al poderío nuclear estadounidense. Los rusos 7.000 ojivas nucleares, mientras que EEUU 6.800.

Juntos concentran el 90% de las 15.000 armas de este tipo que existen en el mundo.

En tercer lugar, a mucha distancia, aparece Francia con 300 ojivas (ver tabla).

De acuerdo al más reciente Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, firmado en Praga en 2010, Estados Unidos y Rusia deberán equiparar su poderío nuclear hasta abril de 2018 a la espera de un nuevo tratado a ser firmado en 2020.



Sin embargo, aquel acuerdo, conocido como START III (por sus siglas en inglés) ya fue calificado por Donald Trump como "unilateral" y negativo para EEUU.



Patria, cañones, trabajo

Para Trump, esta escalada militar no es solo una forma de patriotismo. El multimillonario republicano siempre la ha vinculado a la prosperidad económica.

“Reforzar el sector militar es barato. Estamos comprando paz y afianzando nuestra seguridad nacional. Además es un buen negocio. ¿Quién construirá los aviones y barcos? Trabajadores americanos”, señaló. Trump ordenó a las agencias federales que empiecen a trabajar en un modelo de presupuesto militar que satisfaga sus deseos militaristas. La propuesta no estará lista hasta mediados de marzo. Luego tendrá que entrar en el Capitolio. Será entonces cuando Donald Trump, que hasta ahora ha gobernado bajo el impulso de decretos, tenga que hacer frente a su primera gran batalla legislativa.



El primer objetivo será el Estado Islámico. “He ordenado al Departamento de Defensa que desarrolle un plan para destruir al Estado Islámico, una red de salvajes sin ley que ha matado a musulmanes y cristianos y a hombres, mujeres y niños de todas las creencias. Trabajaremos con nuestros aliados, incluyendo a nuestros amigos del mundo musulmán, para extinguir de la faz de la Tierra a este villano enemigo”, dijo Trump