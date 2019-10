Cambian a embajadora salpicada por el Fondo

Juan Enrique Jurado es el nuevo embajador de Bolivia en Ecuador. Ocupará el lugar de Maribel Santamaría Mamani, acusada por tener alguna relación en los malos manejos de los recursos del Fondo Indígena.



"Puede ser que ya sea oficial, pero todavía no he recibido la comunicación oficial. Será una oportunidad trabajar en tantas cosas que hay, tendré que revisar las relaciones entre ambos países, estudiar los tratados, la cooperación y otros proyectos", dijo el exsenador del MAS en entrevista con EL DEBER.



Sobre la acusación que pesa contra su antecesora, Jurado dijo que la exdiplomática tendrá que llegar al país para rendir cuentas sobre el dinero que manejó dentro del Fondo Indígena y anticipó que todavía habrán muchas otras cosas que investigar.



"Yo creo que este tema del Fondo Indígena todavía tiene mucho para irse descubriendo, me parece que es bueno que se castigue lo que está mal. La señora, si ha manejado dinero de proyectos, debe llegar al país para rendir cuentas", agregó el ahora embajador.



Según la denuncia contra Santamaría, entre las gestiones 2011 y 2013 participó en al menos 8 proyectos para comunidades de la provincia Loayza de La Paz de más de 8 millones de bolivianos que nunca se terminaron de ejecutar.