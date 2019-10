El García Márquez de cuento se lo lleva Magela Baudoin

Un gran cierre de año para la literatura boliviana: la escritora Magela Baudoin fue declarada ganadora del II Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, por su libro La composición de la sal (Plural), dotado de $us 100.000 más la posibilidad de que su obra sea distribuida en las 1.400 bibliotecas de Colombia.



El jurado del certamen, organizado por el Ministerio de Cultura colombiano, se pronució ayer en el teatro Colón, de Bogotá. En sus primeras declaraciones a los medios del país cafetero, Baudoin dijo que estaba muy orgullosa de estar allá y de haber sido la ganadora. “Por la gran herencia de García Márquez, que fue una puerta de entrada a la literatura. Lo amé desde el principio.



Esto que ustedes hacen en las bibliotecas es una cosa muy grande e inspiradora. Me lo voy a llevar a Bolivia, para que un día se creen en mi país bibliotecas. Me enorgullece también estar aquí con mis compañeros finalistas. Este premio es para ustedes también”, subrayó Baudoin, que junto a los otros cuatro finalistas del concurso (la ecuatoriana Gabriela Alemán, el peruano Carlos Arámbulo, el chileno Mauricio Electorat y el mexicano Juan Villoro) estuvo desde el lunes en Colombia, participando de distintas actividades literarias, mientras esperaban el fallo.



Obra

La composición de la sal es el primer libro de cuentos de Magela, que ya el año pasado obtuvo el Premio Nacional de Novela de Bolivia con su primer libro de este género, El sonido de la H. Antes, en 2010, publicó el libro de perfiles Mujeres de costado (Plural).



La escritora boliviana Giovanna Rivero señaló a EL?DEBER que el triunfo de Magela es muy importante para todos porque creo que termina de abolir la nociva idea de que nuestra producción literaria, con la que participamos en la representación del mundo, no tiene cabida en los circuitos internacionales.



“También confirma esa vieja verdad de la que nunca debemos desapegarnos: el trabajo duro y el absoluto compromiso con el propio arte jamás traicionan. Magela se ha entregado a una búsqueda profunda de sus caminos literarios y esa búsqueda le ha respondido. Ahora, a leerla con atención, que es la forma de celebrarla!”, indicó Rivero, que junto a la autora cruceña Liliana Colanzi, obtuvieron también importantes premios el mes pasado