Abogado dice que Chile debe negociar por su reputación

El abogado español Antonio Remiro Brotons, que asesora a Bolivia en el juicio contra Chile en la Corte de La Haya, dijo hoy que si hay un fallo favorable a la demanda marítima boliviana el Gobierno del país austral tendrá que sentarse a negociar o su reputación internacional quedará afectada.



"Chile es uno de los (países) de este continente que se jacta de tener reputación, pues perdería su reputación si después de haber declarado la Corte que tiene que negociar, no lo hiciera", dijo el abogado en una entrevista con la radio estatal Patria Nueva.



Bolivia ha pedido a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que se obligue a Chile a negociar en firme sobre su reclamo de tener una restitución del acceso al Pacífico, tras la pérdida de territorio sufrida en una guerra del siglo XIX.



El pasado martes, Bolivia presentó ante el tribunal una réplica jurídica para responder a los argumentos de parte de Chile que son contrarios a la petición del Gobierno del país andino.



Ahora el Gobierno de Chile tiene hasta el 21 de septiembre para presentar su dúplica escrita.



El letrado español estimó que en marzo del año que viene podrán comenzar las audiencias orales en la CIJ y "a finales del año 2018 puede haber sentencia".



Si la sentencia acepta el primer punto del petitorio boliviano, "la Corte declarará que Chile está obligado a negociar de buena fe un acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico", explicó el abogado, que se encuentra de visita en La Paz para asistir a los actos y desfiles de estos días a favor de la demanda marítima.



"El principio de buena fe implica que las partes no pueden simplemente decir 'no' a cualquier propuesta de la otra (...), sino que han de atender a las propuestas de la otra parte, motivar, en su caso, el porqué no las pueden aceptar, y ofrecer contrapropuestas", sostuvo el letrado español.



El fallo de la Corte será "firme y definitivo" y, por tanto, Chile "podrá dilatar" la negociación, pero si no se sienta a la mesa implicará que estaría "incumpliendo una obligación que ha sido declarada judicialmente", agregó.



El abogado internacional, en concordancia con el discurso expresado el jueves por el presidente Evo Morales donde pedía entendimiento entre los países, también resaltó la importancia de "crear una atmósfera favorable a la negociación".



"Todos tenemos en nuestra historia muchos cadáveres en nuestro armario, tenemos que enterrarlos definitivamente, darles paz y buscar nuestro futuro en términos de armonía, de interés común y de ventajas recíprocas", expresó.



En la guerra del Pacífico, Bolivia perdió 120.000 kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros lineales de costa.

Debido a la controversia por el reclamo boliviano, ambos países no tienen relaciones a nivel de embajadores desde 1962, salvo un breve paréntesis entre 1975 y 1978.