Encuentran una criatura marina nunca antes vista

Parece un animal sacado de una película de ficción, pero es reales y está en este planeta aunque no podamos verlo. El robot ROV Deep Discoverer, controlado a distancia desde el buque Okeanos, explora el fondo del mar como parte de un proyecto de la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica de Estados Unidos (NOAA).



En lo más hondo del mar, cerca a la fosa de las Marianas del océano Pacífico, a unos 11 kilómetros de profundidad, se encontró una medusa que no había sido vista antes, según el periódico español ABC.



Gracias al proyecto, se descubrió que en esa zona marítima habitan miles de seres vivos y microbios que aún no han sido investigados por los científicos.



Mira las imágenes de la medusa en el video grabado por el robot.,