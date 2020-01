El Trono de Hierro atrae a los bolivianos

Cuando las manecillas del reloj marquen las 21:00 el mundo se detendrá y más de 25 millones de personas mantendrán la respiración. A esa hora ingresará por la pantalla de HBO Juego de Tronos, la serie número 1 en este momento. Y Bolivia se sumergirá en un invierno eterno que no se detendrá al menos hasta fines de agosto (esta estación es muy simbólica en la misteriosa trama).

Es el acontecimiento televisivo mundial más mediático de 2017 y eso lo saben los fanáticos bolivianos, que están comiéndose las uñas por que ya empiece el episodio 1 de la séptima temporada. Todos los que estarán con sus espadas y escudos serán Alejandro Apodaca, Éricka Suárez Weise, Antoinette van Dijk, Pablo Osorio, Diego Majluf, Ronaldo Vaca Pereira, Ubaldo Nállar, José Piérola, Andrea Schmitz-Bräuning, Jéssica Gutiérrez, Sasha Vásquez, Verónica Arteaga y Jorge Sierra.

Un fenómeno planetario

HBO ha batido récords con GoT (la sigla en inglés). La serie es la más vista en el mundo, la más premiada en la historia (con casi 40 Emmys), la más pirateada y la más comentada en las redes sociales. Eso también lo saben los seguidores bolivianos.

Es por eso que el músico Alejandro Apodaca preguntará quién lo acogerá hoy en su casa para compartir el estreno y leerá las ofertas en su muro de Facebook. A su vez la supermodelo Antoinette van Dijk convidará unos cupcakes a sus ‘íntimos’ y se sentará sobre el sofá para disfrutar de una hora asegurada de sangre e intriga.

La exmagnífica contó que no sabía nada de la megaproducción hasta que alguien se la recomendó y terminó devorándose los capítulos en cuestión de días. “Este domingo solo existo para GoT”, aclaró. Y el líder de la banda Doble A intervino: “Este y los otros domingos estaré dedicado solo a la serie”, y al parecer pondrá la música en pausa (¡No, por favor!).

La que siempre alucina con cada escena, cada detalle y cada giro de tuerca es Éricka Suárez Weise. La destacada diseñadora de modas se declara fanática de la serie basada en los libros de G. R. R. Martin. Ama los trajes que se muestran en ella y disfruta de los personajes. “Solo que cuando te encariñás con alguno de ellos, ¡zas!, te lo matan”, lamenta.

Ni bien termina de decir esto, se acuerda que debe escribirles a sus amigos por WhatsApp para alistar todas las cosas.

Otro que estará mirando el reloj todo el día será Pablo Osorio. “Es mi novela favorita, después de María, la del barrio. Esta tiene todos los ingredientes que le faltaba a la historia de Thalía, menos los desnudos”, bromea.



Así como este comediante, la bloguera Sasha Vásquez estará firme a las 21:00. Pedirá una pizza y alitas de pollo para su cortejo y su familia, y todos estarán con el control remoto listingo. “¡Que venga el invierno!”, exclama.

Meraki Teatro Bar (calle Ballivián # 159) se pondrá en línea desde las 18:15, porque emitirá la Batalla de los Bastardos y Vientos de Invierno, los dos últimos episodios de la sexta temporada.

Lógicamente proyectará el inicio de esta nueva entrega. Allí estará Ronaldo Vaca Pereira, ese joven talentoso de Animal de Ciudad que adora la saga.

“Tiene de todo, guerras medievales, duelos, caballeros, doncellas, dragones, brujas, zombis, piratas, bárbaros, espías, romance, erotismo, violencia, religión, política, en fin... ¿Qué más le puedo pedir a una serie”, explica. Y, por supuesto, espera a los fans en su boliche.

La invitación está hecha, pero Jorge Sierra preferirá no salir de su nido (tal vez). “Soy un poseído de Game of Thrones”, dice el cineasta y productor televisivo. “Amo la realidad distópica, me gusta la historia con varias líneas narrativas y la variedad de personajes. Cualquier saga que tenga estos componentes, me atrapa”, agrega.



La experta en gastronomía Verónica Arteaga está sedienta. Quiere que HBO le dé más de las aventuras en Poniente y Essos. Su pasión incluso la llevó a elaborar una torta inspirada en la trama para ponerla a la venta. Ya ha recibido varias solicitudes. Esta noche no pestañeará junto con su padre y su hermano, quienes fueron los que le mostraron la serie.



Jéssica Gutiérrez estaba charlando con una amiga cuando esta le sugirió que vea GoT. Desde entonces no pudo separarse de ella. La diseñadora de trajes de baño se compró las temporadas y en una semana acabó con todas. “Me quedé locanga”, añade literalmente y sigue: “No sabés lo que ocurrirá y eso es lo que más me atrapa. Ya me compré los libros y voy por el segundo tomo”. Otra que también se enganchó por la culpa de una amiga es Andrea Schmitz-Bräuning. La modelo está segura de que tendrá más de qué impresionarse, porque se prometen siete capítulos llenos de acción a lo largo de los siguientes domingos.



“Muchas de sus historias y sus personajes están inspirados en el medioevo inglés y, por consiguiente, en Shakespeare. De una manera u otra te hacen ver lo mejor y lo peor del ser humano, que eso es muy propio del dramaturgo”, cuenta el actor y director de teatro Ubaldo Nállar. Así como él, el apuesto modelo José Piérola cree que “no hay otra serie” que la creada por David Benioff y D. B. Weiss. Él y sus amigos están preparados para poner en silencio el celular y dejarse llevar por el mundo de hielo y fuego.



La cereza la coloca Diego Majluf. El crítico de cine define: “Es la serie más impredecible de todas con personajes tan diversos que amás y odiás al mismo tiempo. Amo a casi todos, pero mis favoritos son Jon Snow y Melisandre”.



Si HBO les diera la oportunidad de encarnar a algún personaje de Poniente, ¿cuál elegirían? Alejandro Apodaca, Ubaldo Nállar y Éricka Suárez Weise serían Arya Stark, por lo guerrera e inteligente; Verónica Arteaga se vestiría como Sansa, por lo dulce y tierna; Diego Majluf se pondría el vestido rojo como la bruja

Melisandre y Jorge Sierra se transformaría en el cuervo de tres ojos, por su poder interior.



Antoinette van Dijk también sería Sansa, la hermana de Jon y Arya, y tanto Jéssica Gutiérrez como Pablo Osorio les gustaría presentarse como Daenerys Targaryen con dragones incluidos. Pero, en definitiva, Sasha Vásquez, Ronaldo Vaca Pereira y Andrea Schmitz-Bräuning harían de Jon Snow, y José Piérola, se quedaría como guerrero Dothraki. Vos, ¿qué harás para este estreno?