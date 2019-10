Oliva enfrenta la primera huelga de su gestión en Tarija

El gobernador de Tarija, Adrián Oliva, afronta el primer conflicto social de su gestión, con la huelga de trabajadoras del Programa de Empleo Urgente Productivo (PEUP) que exigen la renuncia del secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Barrientos; reclaman la cancelación de dos meses de sueldos pendientes y se oponen a la implementación de la Ventanilla Única para las contrataciones.



Las obreras, en su mayoría mujeres, cumplieron este sábado el tercer día de ayuno voluntario instalado en la puerta de ingreso del edificio de la Gobernación de Tarija desde el pasado jueves, luego de protagonizar una marcha de protesta por el centro citadino.



Elizabeth Ortega, representante de las trabajadoras del PEUP, dijo que mientras el gobernador Oliva no resuelva las tres demandas del sector, no levantarán la huelga de hambre.



“No existe diálogo porque ellos no quieren eliminar la Ventanilla Única para la contratación, ya que sospechamos que el interventor de la oficina pretende contratar a gente del entorno gremialista. Tampoco aceptan el otro pedido de renuncia del secretario”, expresó Ortega.



Por su parte, el director del PEUP, Teodoro Alejandro, criticó a la dirigencia por su "posición tozuda" de no dialogar y presionar con la huelga cuando se les garantizó el pago de sueldos pendientes y la contratación de las 1.600 trabajadoras para los proyectos que quedan hasta fin de año.



El sector continúa con la medida de presión y cerca el ingreso al edificio de la Gobernación en pleno centro de la capital tarijeña.