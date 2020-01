La Salle gana concurso sobre ideas de negocios

No se imaginaron que en tan poco tiempo se les pueda ocurrir una idea simple, ecológica y aplicable. Seis estudiantes de la promoción 2016 del colegio La Salle ganaron el primer lugar del Concurso de Bachilleres en Ideas de Negocios, organizado por la UPSA, al presentar un proyecto del brazalete Time Saver.



El proyecto surgió del concepto básico de crear algo que le pueda recordar a una persona las actividades que debe hacer durante un día



"Se nos ocurrió hacer una manilla que está anexada al teléfono, pero que no requiere usar el celular en sí. Se programan las actividades en la manilla y por un sistema de colores y sonidos le recuerda al usuario lo que tiene que hacer durante el día, la semana y el mes. El color rojo se enciende cuando se está muy cerca de la tarea, amarillo cuando tiene tiempo y verde es cuando llega el momento de hacerla", dijo el estudiante José Julio Bellot.



"Fue una experiencia que nos despertó mucho la creatividad, nos abrió la mente y nos condujo -en parte- hacia nuestra preferencia para una futura carrera. Por ejemplo, a mí me gustaría estudiar organización industrial", comentó Susana Moreno.



"Teníamos que hacer un producto lo más ecológico, práctico y simple posible. Eran los requisitos del concurso. La manilla que propusimos se alimenta mediante un panel solar, colocado alrededor de la pantalla led que tiene dos botones", explicó Ernesto Köhler.



"Nos reunimos a trabajar en equipo, cada uno tenía una función, unos hacían la publicidad, otros armaban el prototipo y otros hacían el proyecto de promoción para vender el producto a algún empresario", dijo Karen Arteaga.



El concurso, organizado por la Facultad de Ciencias Empresariales (FACE) de la UPSA, se realizó 16 de septiembre y cada ganador recibió como premio la mitad de una beca de estudio en el primer semestre de las carreras de esa facultad.



"Yo creo que hay muchos jóvenes que tienen la capacidad, pero no se descubren, porque no tienen el espacio o la oportunidad necesaria para desarrollar sus ideas. Esta experiencia nos unió como equipo de trabajo", comentó Fabiana Rodas, de La Salle.



"En nuestro medio existen este tipo de actividades que fomentan la creatividad de los jóvenes, pero no se promocionan lo suficiente. Lo que más me gustó es saber que en poco tiempo podemos crear un producto interesante", relató Anna Ameller.



Esta actividad de la UPSA tiene como objetivo despertar y descubrir habilidades de innovación, creatividad y emprendimiento entre los futuros profesionales.



El equipo de La Salle obtuvo el primer lugar; el Marista, el segundo lugar y el colegio Cristo Rey, el tercer lugar.,

Las medallas que ganaron los estudiantes de La Salle