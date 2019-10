Brasil ya tiene Whatsapp tras 24 horas de bloqueo

La aplicación de mensajería Whatsapp volvió a funcionar este martes en Brasil tras más de 24 horas fuera de servicio por una orden judicial que afectó a millones de usuarios desde el lunes, informó una portavoz de la compañía.



"Whatsapp presentó un nuevo recurso esta mañana que fue aceptado y que levantó el bloqueo", indicó una responsable de esta popular aplicación utilizada por más de cien millones de brasileños, según estimaciones de la propia firma.



La justicia había bloqueado la aplicación por tres días a partir del lunes a las 17:00 (13:00 HB) en todo el país por orden del juez de primera instancia Marcel Montalvao, de la pequeña ciudad de Lagarto en el estado de Sergipe (noreste), que consideró que la compañía no colaboraba con una investigación antinarcóticos.



La medida se revirtió antes de ese plazo, sin embargo. En su fallo del lunes, el juez Montalvao acogió un pedido de la policía federal que quiere tener acceso a conversaciones mantenidas a través de la aplicación por integrantes de una banda de narcotráfico que opera en Lagarto. Whatsapp señala que ha colaborado con la justicia e insiste en que no posee esas informaciones.



El servicio comenzó a restablecerse este martes pasadas las 18:00 (14:00 HB). Propiedad de la red social Facebook, Whatsapp había apelado la decisión la noche del lunes pero esta madrugada el juez de segunda instancia Cezário Siqueira Neto mantuvo el bloqueo, por lo que abogados presentaron un nuevo recurso más tarde.



"El uso de la aplicación por quien quiera que sea y para cualquier fin no puede ser tolerado sin reservas. Debe, sí, sufrir restricción cuando afecta otros derechos constitucionalmente garantizados", había dicho el juez Siqueira Neto.



La segunda apelación fue revisada por el también juez de segunda instancia Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima, que reconsideró la decisión de su colega y optó por revocar el bloqueo. La AFP tomó contacto con el tribunal de justicia de Lagarto, pero éste no entregó más detalles sobre la decisión.



Largo desencuentro



Por su parte la página web de la justicia de Sergipe está desactivada desde el lunes. Hackers del grupo Anonymous Brasil afirmaron a través de su cuenta de Twitter @anonopsbrazil que lo sacaron del aire en protesta por el bloqueo de la aplicación.



La suspensión del servicio de Whatsapp había sido acatada por las operadoras de telefonía brasileñas para evitar el pago de una multa diaria de unos 140.000 dólares.



El órgano de defensa de los consumidores, Idec, consideró el mismo lunes que "no es proporcional" la gravedad de la falta con la intensidad de la sanción, mientras que para el presidente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), Joao Rezende, "el bloqueo no es la solución".



Por esta misma causa fue detenido en Brasil en marzo pasado el vicepresidente de Facebook para América Latina, Diego Dzodan, que pasó casi 24 horas preso porque, según la justicia, la firma se negó en reiteradas ocasiones a entregar información. La medida contra Dzodan fue calificada de "extrema" y "desproporcionada" por la compañía dirigida por el estadounidense Mark Zuckerberg.



Whatsapp está instalado en más de 90% de los teléfonos celulares inteligentes de Brasil, un país de 200 millones de habitantes donde las redes sociales y aplicaciones gozan de una inmensa popularidad.



Éste no es el primer choque entre Whatsapp y la justicia brasileña. En diciembre pasado, ya fue bloqueado por un juez durante 12 horas en todo el país debido a su negativa a otorgar informaciones en el marco de una investigación criminal.



El bloqueo fue finalmente derribado por un tribunal de apelaciones.