Hay poca innovación en la región, según el BID

En el marco de la Cumbre Global de Emprendimiento (GES 2016), que se realiza en Stanford, EEUU, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, instó a los emprendedores de Latinoamérica a ser más innovadores, ya que los niveles de investigación y desarrollo en la región están rezagadas.



“La innovación es algo que no se hace lo suficiente en la región”, afirmó el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, durante una conferencia en la Universidad de Stanford, patrocinada por el organismo que tendió un puente entre Silicon Valley y los emprendedores latinoamericanos, informó EFE.



Moreno subrayó que la región va rezagada en materia de innovación en todos los indicadores que uno se pueda imaginar, desde el porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) destinado a investigación y desarrollo, hasta el número de investigadores por millones de habitantes y las patentes que se registran cada año.



“Eso no quiere decir que no esté ocurriendo nada (...) Como verán hoy, tenemos gente con grandes ideas y la motivación para ponerlas en marcha”, afirmó Moreno ante cerca de 300 participantes en la conferencia Demand Solutions (Idear Soluciones).



Insistió, con todo, en que se necesitan “muchos, muchos más” emprendedores latinoamericanos como los que se dieron cita en Stanford.



Añadió, en declaraciones a EFE, que esos emprendedores necesitan imbuirse de la “ambición y la visión global” que caracteriza a los proyectos que nacen en Silicon Valley.



La Cumbre Global de Emprendimiento, una cita anual que impulsó la Casa Blanca en 2009, atraerá esta semana a unos 1.000 emprendedores, inversores y funcionarios de todo el mundo y contará, además con la presencia del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el secretario de Estado, John Kerry, y otros altos funcionarios de la Casa Blanca.