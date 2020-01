Un chileno se quiso atribuir el video del ‘globazo en la cara’

Goffer Henicke fue quien grabó el video del ‘globazo en la cara’ que dio la vuelta al mundo. En una entrevista con EL DEBER relata cómo sucedió este hecho que se publicó en la página The LAD Bible.

Goffer señala que el globazo se registró el lunes 27 de febrero, en el segundo día del Carnaval, en el primer anillo, al frente del supermercado Fidalga y, a sugerencia de su hermano mayor, Leo, decidió grabar todos los vejigazos que lanzaba a los carnavaleros en el centro de la ciudad de Santa Cruz.

“Decidí usar la función del 'slow motion' y los videos salían muy graciosos, fue entonces que vimos a este grupo de chicos que desafiaban a un grupo de comparseros que iban en un camión, en eso le digo a Paúl que lance el globo contra el grupo y tal fue la puntería que le da justo en la boca y yo logré grabar todo el momento”, detalla Goffer.

Dice que algunos metros más adelante le pide a su amigo Bruno, que conducía el vehículo en el que se transportaban, que detenga la movilidad para revisar el video, inmediatamente les arrancó una carcajada y entonces decidió colgarla en su muro, pensando en que se haría viral entre sus amigos, pero no imaginaba que iba a traspasar nuestra frontera.

“El video que publiqué en mi muro tuvo un millón de visualizaciones, al día siguiente un amigo me 'taggea' en una publicación de The LAB Bible, donde me percato de que un chileno se adjudicó mi video y es cuando mis amigos inician una campaña desmintiendo al chileno, incluso yo les escribí y notifiqué mi autoría”, añade.

A raíz de la campaña que iniciaron los amigos de Goffer, The LAD Bible se contacta con él y le piden las pruebas para corroborar su autoría.

“Les enseñé mi video en mejor resolución y otros más que he grabado durante el Carnaval cruceño. Me pidieron disculpas y me preguntaron que qué quería que hagan, les pedí que rectifiquen el crédito y que mencionen la ciudad de Santa Cruz, porque todo el mundo decía que era en Brasil, Ecuador, Colombia, y esto sucedió en mi ciudad, en mi Carnaval”, dice Goffer, orgulloso de la tierra que lo vio nacer hace 28 años.

En cuanto a la víctima del globazo, Goffer reconoce que el vejigazo pudo haber sido peligroso, porque el muchacho que recibió el golpe portaba unos lentes, por eso le pide disculpas, pese a que hasta ahora desconoce la identidad del joven.

“Espero que el 'globeado' lo tome con buen humor, si lo lastimé de alguna forma le pido mil disculpas, todo era parte de la joda de Carnaval, lo vimos pintado y que estaba divirtiéndose en la ciudad, no lo conozco, pero la verdad espero que lo tome en buena onda”, añade.

Goffer agrega que es primera vez que uno de sus videos se hace viral, en su muro cuenta con más de un millón de reproducciones, mientras que en The LAD Bible cuenta con más de 18 millones.