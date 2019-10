Parque automotor de Santa Cruz, el que más crece en Bolivia

Santa Cruz sigue al frente como el departamento con el mayor parque automotor en Bolivia. En 2014, el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (Ruat) contabilizó 470.378 vehículos, equivalente a 32,3% del total de motorizados en el país, que es de 1.326.833 unidades.



Según la información divulgada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2013 y 2014 se registraron 50.908 nuevas movilidades en el departamento, lo que significa un crecimiento del 10,8% con respecto a la gestión anterior, un porcentaje superior al promedio nacional, que es del 9,8%.



En realidad el promedio nacional se beneficia directamente del incremento en Santa Cruz: el 39% de los nuevos vehículos que ingresaron al RUAT, y que fueron 129.595 unidades, lo hicieron en el departamento de Santa Cruz.



Parque automotor en el resto del país



Después de Santa Cruz se encuentra La Paz, con 358.015 vehículos (24,6%) y Cochabamba, con 319.538 unidades (21,9%). Estos tres departamentos concentraron el 78,8% del total del parque automotor, a nivel nacional.



Después de los departamentos del eje central se encuentran Oruro con 82.407 (5,7%) vehículos registrados en el Ruat, Tarija con 79.431 (5,5%), Chuquisaca con 56.896 (3,9%), Potosí con 54.514 (3,7%), Beni con 32.759 (2,2%) y Pando con 2.490 (0,2%).



El INE advierte que el registro de Pando es bajo debido a la poca cantidad de vehículos registrados, toda vez que el Ruat solo se otorga a vehículos que tienen la certificación definitiva de importación y, dado que Cobija tiene la condición de zona franca, muchos vehículos no cuentan con la documentación.



Esta información solo incluye a las movilidades inscritas en el Ruat. No se incluye a los automóviles importados ilegalmente y que son conocidos como “chutos”.



Vehículos particulares y oficiales



Según los datos, el 91,7% del parque automotor está registrado como servicio particular, el servicio público es el segundo en importancia con una participación de 6,4%, en tanto que el servicio oficial alcanzó al 1,9%.



Hasta 2014, el número de vehículos de servicio particular se incrementó en 10% con relación a 2013, lo que significa un incremento de 121.685 unidades.



Asimismo, el parque automotor de servicio oficial aumentó en 17,8% equivalente a 3.729 vehículos más, mientras que el Servicio Público creció en 4,2%, igual a 4.171 vehículos adicionales.



Por tipo de combustible



La gasolina fue el combustible más utilizado por el parque automotor en Bolivia, debido a que el 81% de los vehículos que circulan en el país utilizaron este combustible; le sigue el diésel cuya participación fue de 14,8% y finalmente el gas natural vehicular con 4,2%.