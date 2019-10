Niegan consumo de licor en concierto de Palmasola

Tras la denuncia de un concierto que se realizó en el PC-4 del penal cruceño de Palmasola, este viernes el gobernador de la cárcel, Johnny Rojas, confirmó el espectáculo, pero descartó el consumo de bebidas alcohólicas.



En las redes sociales se difundieron imágenes de un espectáculo que realizaron algunos concursantes del programa ‘Yo me llamo’, material que despertó las críticas. Ante esta situación, Rojas acudió al comando departamental de la Policía para desvirtuar todo tipo de especulaciones que se estaban tejiendo en torno al espectáculo.



René Salas Sensano ("Chente boliviano) fue uno de los que participó en la verbena dijo que la intensión fue de que las personas que están privadas de libertad puedan disfrutar de un momento ameno.



Críticas al concierto



Hernán Cabrera, representante del Defensor del Pueblo en Santa Cruz, criticó la celebración que, a decir de él, demuestra el bajo control que existe en todos los recintos penitenciarios del país.



“Esto no puede pasar en una cárcel, la cárcel es un centro de rehabilitación y no un centro donde se vaya a consumir bebidas alcohólicas o generar espacios de fiestas”, criticó Cabrera.



