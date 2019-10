Padre clama por respeto a hijo con Síndrome Down

Luego de escuchar a un padre decirle a sus hijos que el Síndrome de Down es "una enfermedad" que repercute en el aprendizaje de quienes lo padecen, un usuario identificado como Robb Scott, subió un video que en pocas horas superó las 431.000 reproducciones y en el que da su posición sobre lo que considera una desinformación general en la población.



Scott, que es padre de un pequeño de 5 años y que tiene Down, arranca el video pidiendo disculpas por la emoción y agrega que el Síndrome fue “una de las cosas más bonitas que le pasó en la vida ya que todos los días aprende algo nuevo sobre su pequeño".



El video tuvo tal alcance, que incluso el reconocido actor estadounidense, Ashton Kutcher compartió la noticia en su página oficial de Facebook con el mensaje: "Gracias por tu video Robb. Esto es muy importante", publicación que recibió cientos de comentarios.



En el mundo como también en Bolivia, existen muchos bebés que nacen con el síndrome y al igual que a Robb, hay familias que sufren de algún tipo de discriminación.



Para el sicólogo, Gonzalo Carrillo, especialista que trabaja en la Fundación Síndrome de Down (Fusindo), se debe poner énfasis en la enseñanza a un niño con Down, ya que estos son "como cualquier menor; ellos aprenden por imitación”, por eso es importante la temprana inserción de estos en colegios regulares para que tengan la posibilidad de aprender de una manera más rápida.



Por su parte, Juan Jesús Justiniano, sicólogo masterado en educación superior, recalcó tres aspectos importantes a tomar en cuenta para el beneficio de estos niños, los mismos que son detallados a continuación:



- el aspecto psicológico: se debe estimular a los bebés con Down desde que nacen, de manera que mientras vayan creciendo su aprendizaje será más rápido



- aspecto afectivo: la familia toma un papel muy importante en este aspecto, debido a que la aceptación debe comenzar por parte del hogar, darle un lugar especial dentro de ella; además, añadió que



- aspecto social: es muy importante porque el niño con Síndrome de Down debe saber socializar así podrá volverse independiente y podrá insertarse de manera fácil a la sociedad.