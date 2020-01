Interpelarán a Paco por los gastos de publicidad

La ministra de Comunicación, Marienela Paco, será interpelada el viernes en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por los gastos del Gobierno en publicidad, de acuerdo un cronograma de la sesión ordinaria.



"La Ministra tiene que informar cómo es que el 2014 se ha gastado 1.070 millones de bolivianos solo en publicidad del Ejecutivo y en el Ministerio de Comunicación, siendo que ese año se presupuesta 50 millones en el presupuesto del Ministerio de Comunicación y aparecen ejecutando 649 millones, eso significa 1.179 por ciento de incremento", dijo el diputado de Unidad Nacional (UN), Gonzalo Barrientos, según ABI.



La cita de diputados y senadores está convocada para las 15.00 y se conoce que la autoridad deberá responder un cuestionario que exige el detalle de contratos que existen entre el Gobierno y algunos medios de comunicación.



Es la segunda vez que la autoridad responderá sobre este aspecto, la primera fue ante una comisión de diputados, en julio pasado, donde respondió de forma genérica. "Tenemos una sociedad informada, que no sea objeto de engaño, que no sea objeto de manipulación, nosotros informamos de lo que hacemos, sin mentir, sin manipular", aseveró en ese entonces.



Durante esa oportunidad además pidió que la ayuden a conseguir mayor presupuesto, debido a que son más de 8.000 millones de dólares en inversión pública y de las empresas nacionalizadas, frente al presupuesto del Ministerio, que no llega ni al 1% de los recursos para difundir información de semejante inversión.